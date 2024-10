Qué es la Shiguella, la bacteria de la que se infectó Àngel Llàcer en su viaje a Vietnam y que le ha tenido alejado de los platós

Àngel Llàcer, en 'Tu cara me suena'. (Atresmedia)

El pasado abril, Àngel Llàcer anunciaba que se alejaba de los platós a causa de una grave enfermedad. Para el jurado de Tu cara me suena, estos cinco meses han estado repletos de ingresos hospitalarios, incertidumbre, miedo y operaciones. Ayer, tras esta temporada tan dura, concedía una entrevista al programa de Y ahora Sonsoles de Antena 3, y hablaba sobre la Siguella, la enfermedad que le había hecho temer por su vida.

En su conversación con la presentadora contaba, visiblemente emocionado, que el proceso de recuperación estaba siendo más lento de lo que esperaba y que había atravesado unos meses muy complicados. “Pensaba que el día que pudiera venir, querría decir que estoy bien, pero no estoy bien. Cojeo mucho y tengo la pierna muy mal”, confesaba.

Qué es la Siguella

El que fuera profesor de la academia de Operación Triunfo, contrajo una bacteria en su viaje a Vietnam, la Shigella causante de la shigelosis. Este microorganismo es una de las principales causas de diarrea infecciosa en todo el mundo y puede afectar a personas de todas las edades, siendo más común en niños pequeños. La enfermedad se transmite principalmente a través del contacto con heces contaminadas y puede propagarse rápidamente en condiciones de hacinamiento o en lugares con saneamiento deficiente.

Sus síntomas puede aparecer entre uno y tres días después de la exposición a la bacteria, según detalla Medline Plus. Los más comunes son: diarrea, fiebre, dolor abdominal, calambres severos, náuseas y vómitos que contribuyen a la deshidratación y tenesmo, sensación dolorosa en la que la persona necesita defecar aunque sus intestinos están vacíos.

“Me ingresaron durante 10 días”

Tal y como le contó el cómico a Richard Ustrell en Col·lapse de TV3, su proceso comenzó cuando se movió de Vietnam a Tailandia. “Allí me pongo muy mal. Una doctora en Bangkok me pone unos antibióticos y estoy tres días en reposo y vuelvo a casa”. Una vez en España, creyó que todo se había quedado en un mal recuerdo, pero el 13 de abril comenzó a notar los primeros síntomas mientras estaba en Madrid: dolor abdominal, diarrea muy fuerte y fiebre. Por lo que decidió ir al hospital, aunque tras verlo, le dieron el alta tras verlo. Aunque, al día siguiente, tuvo que volver porque estaba aún más grave. “Me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que estaba curado y la bacteria estaba muerta”, recuerda.

Otra complicación: fascitis necrotizante

Sin embargo, de nuevo tuvo que ser hospitalizado, esta vez en la Clínica Dexeus de Barcelona, donde fue diagnosticado con fascitis necrotizante, una grave infección que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La fascitis necrotizante es una infección bacteriana aguda, rápidamente progresiva de la piel y de los tejidos blandos, que suele asociarse con una importante toxicidad sistemática. Es una de las formas más graves de infestación y se distingue por su evolución acelerada. Los pacientes pueden sufrir una veloz destrucción y necrosis de los tejidos, lo que podría derivar en un choque y un fallo multiorgánico, según apunta la revista Elsevier.

Tal y como explica el portal médico Medlineplus, es un tipo de infección bacteriana poco frecuente, pero muy grave, que puede destruir los músculos, la piel y el tejido subyacente. La palabra “necrotizante” o “necrosante” se refiere a eso que ocasiona la muerte del tejido corporal.

“Tuvieron que sacarme el gemelo a cucharadas”

El dramaturgo cuenta que la doctora le advirtió de que le tenían que abrir la pierna y ya en esa intervención vieron la gravedad de la enfermedad, la bacteria se estaba comiendo su cuerpo y tuvieron que retirar la parte afectada. “Tuvieron que sacarme el gemelo a cucharadas”, contó. Dos días después, se sometió a otra operación. “Me dijeron: ‘O sales sin pierna o no sales’”, relataba emocionado. Finalmente, ha podido conservar su pierna, aunque aún la tiene “muy mal” y cojea. No obstante, ayer le contaba a Sonsoles que había aprendido a “convivir con la muerte” y que estaba contento. “Lo he pasado muy mal, pero ya he pasado lo peor”, anotaba.