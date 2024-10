El exchófer de Rafa Nadal en Roland Garros revela de qué hablaban en el coche y qué regalos le hizo: “Me ha marcado su amabilidad”

Rafa Nadal saludando al público. (Victor Joly / Europa Press)

Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, anunció su retirada definitiva de las pistas de tenis. Desde hacía unos años, los rumores sobre la posible retirada de Nadal no han dejado de sucederse, especialmente tras sus numerosas lesiones y, consecuentemente, sus renuncias a torneos, el último el US Open 2024. Rafa Nadal ha intentado alargar su retirada de las pistas lo máximo posible con un objetivo en mente: poner punto y final a su carrera deportiva, donde siempre ha pertenecido, es decir, en las pistas. No le gustaba la idea de finalizar su carrera fuera de su hábitat natural, y así lo manifestó en numerosas entrevistas.

Sin embargo, las lesiones que ha sufrido le han hecho “replantearse el futuro en muchas ocasiones”, y su estado físico ha sido el principal motivo por el que el tenista balear ha decidido acabar con su vida tenística y dar paso a una vida centrada en su familia y en sus negocios fuera del tenis.

El ganador de 22 Grand Slams y 14 de ellos en la tierra batida de Roland Garros no solo ha destacado por su juego, con una derecha poderosa y una rapidez para recorrer la pista al alcance de los mejores, sino que Rafa Nadal ha sido un deportista ejemplar. Consciente de los millones de seguidores a sus espaldas —muchos de ellos niños y jóvenes—, dentro de la pista, Rafa Nadal ha tenido discusiones con los jueces de silla, pero nunca ha roto una raqueta. “Mi familia no me hubiera permitido romper una raqueta. Para mí, romper una raqueta significaría no haber tenido el control de mis emociones”.

Además de eso, lo que muchos aficionados y personas cercanas al manacorí destacan sobre él es su aspecto humano. Demostrar que es buena persona lo hace aún mejor jugador. Uno de estos famosos episodios sucedió en el Abierto de Australia del 2020, cuando el balear restó una bola y le propinó, sin querer, un pelotazo a una recogepelotas, que estaba cerca de la red. Inmediatamente, Rafa se acercó a la joven para preguntarle si estaba bien y disculparse, y le dio un beso en la mejilla. Además de este gesto en el propio partido, al día siguiente, Nadal conoció a Anita, la recogepelotas, y le regaló una gorra firmada con una dedicatoria personalizada: “Para mi amiga Anita, todo lo mejor”.

Detalles con el personal de Roland Garros

Rafa Nadal se retira del tenis: "Mil gracias a todos"

Los jóvenes no son los únicos destinatarios de la calidez humana de Rafael Nadal. Los trabajadores de su torneo fetiche, Roland Garros, han sido testigos del lado más personal del tenista español fuera de las pistas. Aurélien Pajot, chófer que le llevaba desde el hotel hasta las instalaciones del torneo parisino, ha hablado, en declaraciones a L’Équipe, sobre su relación Rafa. “Con el tiempo se forjó un vínculo. Cuando nos reuníamos cada año, nos dábamos un fuerte abrazo. A veces nos enviábamos algunos mensajes, para desearnos un feliz año nuevo y saber cómo estaba la familia”. Nadal, como muestra de su gratitud, en ocasiones, le obsequiaba con algún regalo. Lo que a muchos sorprenderá es sobre lo que hablaban dentro del coche, y no eran conversaciones sobre tenis. “Casi nunca hablábamos de tenis, más bien de fútbol, de posibles fichajes, del Real Madrid, etcétera”. “Varias veces, cuando nos despedíamos después de llevarle al aeropuerto, me ofrecía un regalo, su bolso, un par de zapatos firmados, sin que yo le hubiera pedido nada”.

La mujer que transcribe las ruedas de prensa de los tenistas en Roland Garros, Linda, ha querido poner de manifiesto la diferencia de Rafael Nadal con el resto de tenistas. “Los demás jugadores me saludan y se despiden, pero él lo hace personal. Cuando llega a una conferencia, me guiña un ojo, y durante la primera entrevista del torneo, siempre viene y me pregunta cómo estoy”.