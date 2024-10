La repuesta de Toni Nadal a la pregunta de si Rafa es el mejor deportista español

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal (EFE/ Alonso Cupul)

Rafa Nadal anunció el pasado jueves de octubre que se retiraba del tenis. Una decisión que cayó como un jarro de agua fría sobre los miles de españoles que durante sus 23 años de carrera profesional le han acompañado, mostrando su apoyo en los momentos difíciles y celebrando sus victorias. Un anuncio que, además, ha desatado un nuevo debate: ¿es Rafa Nadal el mejor deportista español? Tras una carrera marcada por sus 22 Grand Slams, de los cuales 14 fueron en Roland Garros, muchos podrían pensar que sí, aunque han salido otros nombres que le disputan el puesto.

En una reciente entrevista en El Larguero de Cadena Ser, Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, abordó el debate sobre quién es el mejor deportista español de todos los tiempos. Aunque reconoció la dificultad de establecer comparaciones justas entre disciplinas deportivas, destacó que su sobrino, con 22 títulos de Grand Slam, es uno de los más destacados en la historia del tenis.

El debate se reavivó tras el anuncio de la retirada de Rafa Nadal del tenis profesional, después de más de dos décadas de carrera y 92 títulos en su haber. En la conversación, Toni Nadal mencionó a otros grandes deportistas españoles como Marc Márquez, con ocho campeonatos mundiales, y Miguel Indurain, pero expresó que, en su opinión, Fernando Alonso, a pesar de sus dos títulos mundiales de Fórmula 1, no alcanza el mismo nivel de comparación con su sobrino.

Toni Nadal subrayó que Rafa Nadal ha sido número uno del mundo durante cinco años y es el segundo tenista con más títulos de Grand Slam en la historia, lo que, según él, lo sitúa en una posición superior en el ámbito deportivo. Sin embargo, también reconoció que determinar quién es el mejor deportista es complicado debido a la diversidad de deportes y la cantidad de personas que los practican. El exentrenador concluyó que, aunque el debate es interesante, no considera que sea de gran importancia establecer un único mejor deportista, dado que cada disciplina tiene sus propias características y desafíos. Esta reflexión pone de manifiesto la dificultad de comparar logros en deportes tan variados y con diferentes niveles de popularidad.

Nadal dice adiós al tenis

Fue a través de un vídeo en redes sociales como el tenista de Manacor ha anunciado su decisión. “Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La verdad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil y que me ha llevado tiempo tomarla”, comenzó asegurando el español. “Pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar”, continuaba.

Tras ello, anunciaba que su último partido sería en la Copa Davis, para “cerrar el círculo”. “Una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004″, recordaba. Y lo hará con el Palacio de los Deportes de Málaga hasta la bandera, donde se escuchará por última vez ese ya mítico “Vamos, Rafa” que le ha acompañado a lo largo de su carrera por todos los estadios que ha pisado.

