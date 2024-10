La dura indirecta de Natalia Almarcha a Risto Mejide: “Te va a ir muy bien en la vida”

Natalia Almarcha en sus redes sociales (Instagram/ @natalia_almarcha)

La farmacéutica Natalia Almarcha poco a poco ha ido mostrando sus diferentes facetas en las redes. La que fue pareja del presentador de televisión Risto Mejide, parece tener las ideas muy claras, y además no tiene problema en expresar lo que siente, por eso ha querido mandar un menaje a través de su perfil de la nueva red social Threads.

No es la primera vez que la joven escribe alguna reflexión y la comparte con sus seguidores. Hace unas semanas, Natalia escribía unas palabras, que parecían ir dirigidas a su exnovio, y que decían: “Si alguien habla mal de todas sus ex, tal vez el problema no esté en ellas... sino en ti”. Este mensaje causó mucho revuelo, pues con él dejaba entre ver que el presentador de televisión, no es como se le conoce en la pantalla.

Un mes después de ese mensaje, la joven ha querido mandar una nueva reflexión, con dardo incluido. En esta ocasión, ha querido expresar su opinión sobre el empoderamiento, dinero y la independencia que te da gozar de este, ya que te permite hacer lo que quieras como y cuando desees.

Una indirecta clara

La valenciana comenzaba diciendo: “Si una persona con sus estudios, su independencia, trabajando 15 horas diarias en su propia farmacia comprada con su esfuerzo, cero interesada, con la que has tenido discusiones porque no se dejaba pagar nada, que no ha querido ser títere de tu mundo y ha preferido seguir cuidando de sus abuelicos en la farmacia, la consideras un ‘renglón torcido’… Apaga y vámonos”.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en una fotografía de archivo. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Claramente, el mensaje está dirigido a una persona concreta, Risto Mejide. No cabe duda de que la relación entre ambos no terminó muy bien, pues parece que la manera de vivir de cada uno es muy diferente y que ella, ha preferido seguir manteniendo su puesto de trabajo, en que ha puesto mucho empeño. Estas nuevas declaraciones terminaban con un dardo en forma de palabras: “Te va a ir muy bien en la vida”.

Y es que si algo ha mostrado la joven, es como es el de Viajando con Chester cuando está en una relación sentimental con alguien. Además, con su discurso da a entender que en más de una ocasión, el escritor español, le ha intentado llevar a su mundo, refiriéndose quizás al de la televisión, y que ella se ha negado. Cada uno tiene su profesión y no es necesario formar parte del oficio de tu pareja, pues al final cada persona es independiente.

Lo que ha querido dejar claro Natalia, es que ella no se ha movido por dinero, no ha necesitado apoyo económico y que, aunque quizás, el sueldo que recibe Risto sea mayor que el suyo, ella quiere seguir dedicándose a la farmacia, que es para lo que ha estudiado y para lo cual lleva años esperando.

Aunque dejar un mensaje por escrito en las redes puede parecer algo fácil de primeras, cuando eres un personaje público te expones a la opinión de tus seguidores y otros. Pero en el caso de Almarcha, según han contado fuentes cercanas, no hay un cambio de las redes a la realidad, y solo hay que conocerla en persona para saber que es igual de valiente y sincera que en la pantalla.