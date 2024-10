Así ha sido el gran estreno de Carmen Menéndez, madre de Belén Esteban, en un plató de televisión

Belén Esteban junto a su madre en `Ni que fuéramos Shh´ (Canal Quickie)

El programa de Ni que fuéramos shhh, puso fin a la tarde del lunes con una grata sorpresa para Belén Esteban. La colaboradora recibía la visita de su madre, Carmen Menéndez, un reencuentro muy emocionante. A sus 81, la mujer visitaba el plató para conocer en persona el lugar habitual de trabajo de su hija.

Carmen era recibida entre aplausos y abrazos de los colaboradores, que le esperaban con los brazos abiertos. La madre de Esteban se convirtió en la protagonista de la tarde, pues era su primera vez en un programa de televisión, actuando como una tertuliana más y pudiendo comentando así los temas tratados durante el lunes.

Durante la emisión, se ha podido ver a una mujer alegre y sobre todo natural, algo que comparte con su hija, que no suele callarse nada ante las cámaras. María Patiño ha querido poner un apodo a la madre de Belén y le ha coronado como la matrona, en referencia a la patrona, que es como conocen los seguidores del programa a la colaboradora.

Si algo destaca en Belén, es el amor que siente hacia su familia. Pues su madre, no se queda atrás, y es que aunque Menéndez haya contado que actualmente vive en Benidorm, siempre encuentra sitio para ir a Madrid y visitar a su familia. Ha confesado que ella ha bailado mucho a lo largo de su vida, pero que ahora ya no lo hace tanto. Y aunque está contenta de vivir en la zona costera, muchas de sus amigas se han tenido que marchar a otros lugares a cuidar a sus nietos, por lo que ahora ya no está tan acompañada.

Durante su paso por televisión, madre de la de Paracuellos del Jarama, fue cogiendo confianza e incluso se animó a contar alguna anécdota graciosa. También le preguntaron su opinión acerca de algunos temas de actualidad como las últimas grabaciones del rey emérito con Bárbara Rey. A esto, la madre de la colaboradora decía que no quería opinar, pero apuntaba lo siguiente: “Yo soy monárquica”.

Unos mensajes emotivos

La presencia de la madre de Belén fue todo un éxito, y es que esta aprovechó su intervención en el medio para dar algunos consejos y deseos a los colaboradores del programa. La primera afortunada fue Patiño, a quien aconsejó diciéndole que haga un arroz con leche en su sección de cocina. Y es que aunque lo que más le gusta a la invitada es bailar e ir al bingo de vez en cuando, también le gusta cocinar.

También quiso decirle unas palabras emotivas a Kiko Matamoros, a quien le desea que sea muy feliz con su pareja, Marta López, con la que el colaborador quiere volver a ser padre. A su hija no iba a ser menos, así que Carmen reconoció que a veces regaña a su hija cuando algo no le gusta,“pero ha sido una niña muy buena”, remataba la matriarca.

Matamoros quiso preguntar a Menéndez sobre qué tal le cae el marido de su hija, Miguel. Ella, no ha dudado en opinar sobre él y ha afirmado que: “Matrícula de honor, y alta”. Unas palabras que han emocionado a su hija, quien, sentada en el sofá de plató a su lado, se emocionaba con las palabras que su madre pronunciaba sobre su marido.