Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart cumplen seis años de casados: de su icónica boda a su discreto negocio empresarial en común

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart en una imagen de archivo (Europa Press)

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart celebran este domingo, 6 de octubre, su sexto año como marido y mujer. Fue en 2018 cuando los duques de Huéscar decidieron unir sus vidas en matrimonio tras cinco años de noviazgo. Mucho ha llovido desde aquel icónico día, que estuvo cargado de una gran expectación, pues su relación era y sigue siendo una de las favoritas para la prensa del corazón.

Los futuros duques de Alba se conocieron hace ocho años, cuando ambos estudiaban en The College for International Studies de Madrid. Sin embargo, no fue hasta el año 2016 cuando ambos decidieron oficializar su relación acudiendo juntos a la Feria de Abril de Sevilla. Dos años después, se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia religiosa llevada a cabo en los jardines del Palacio de Liria, el jardín privado más grande de Madrid. Un enlace por todo lo alto al que asistió la mismísima reina Sofía, quien tuvo un tierno gesto al saludar cariñosamente a la entonces novia. Además, también estuvieron presentes conocidos rostros como Ágatha Ruiz de la Prada y sus dos hijos, Tristán y Cósima, el marqués de Griñón y Esther Doña, Esperanza Aguirre, el rey Simeón de Bulgaria o Jaime de Marichalar, expareja de la infanta Elena.

Un detalle que no pasó desapercibido para el ojo público fueron los problemas familiares de Sofía Palazuelo. Y es que la duquesa estaba molesta con su suegro, el duque de Alba, porque este le impidió que su boda tuviera lugar en la capilla de Liria. De esta manera, el único lugar que quedaba disponible eran los jardines del palacio. El enfado de la mallorquina fue tal que, incluso, no lució ninguna tiara de los Alba en su gran día.

Sofía Palazuelo y Fernanzo Fitz-James Stuart en una imagen de archivo. (Europa Press)

El otro problema familiar que saltó a la luz fue el hecho de que el padre de Sofía no acudiese a la boda. Según adelantó LOC, la novia no acudió al altar del brazo del arquitecto Fernando Palazuelo, puesto que desde que este decidió separarse de su esposa, Sofía Barroso, él y su hija no habían vuelto a hablarse.

Fiel a su estilo, Sofía lució un vestido elegante, sencillo y regio, diseñado por la firma de su tía, Teresa Palazuelo. Fue confeccionado en organza blanca pura, de manga corta y falta en forma de A. En su cabeza lució un tocado de plumas elaborado por Teresa Briz Haute Hats, un adorno que rodeaba el moño de bailarina y que fue colocado casi en la nuca. Del brazo de su hermano, Fernando, la novia caminó por el altar hasta reunirse con el nieto de la duquesa de Alba, quien le esperaba ataviado con el uniforme de gala de los maestrantes de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Un proyecto en común

Desde entonces, la historia de amor entre Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart no ha hecho más que afianzarse. Ambos han permanecido juntos en los momentos más complicados de sus vidas, como la muerte de Cayetana de Alba, a quien dieron el último adiós el 20 de noviembre de 2014.

Sofía Palazuelo, Fernando Fitz-James y el Duque de Alba junto a Sofía y Rosario. (Europa Press)

Pese a que los duques de Huéscar siempre han tratado de mantener su relación y su vida al margen de los focos, lo cierto es que ha sido imposible no observar la felicidad que derrocha el matrimonio tras la llegada de sus dos hijas, Rosario, nombre elegido en honor a la abuela de Fernando, y Sofía, nacida a principios del año pasado.

Centrándonos en su faceta profesional, la pareja tiene un gran punto de interés en común. Se trata de un proyecto empresarial centrado en el mundo de la belleza y la cosmética y que, según lo previsto, verá la luz el próximo año. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ambos han creado una sociedad limitada con sede en Madrid que administrarán de forma solidaria y cuyo nombre es Fitz-James Stuart S.L. Dicha empresa ha sido inscrita con el objeto social del comercio de artículos y productos de perfumería, belleza, cosmética y estética, tanto por la vía tradicional como online. Su objetivo es crear un perfume y, posteriormente, generar una gama más extensa de productos relacionados con la belleza y la cosmética.

