Mayra Gómez Kemp sufre una aparatosa caída por la que tuvo que ser ingresada: “Estaba totalmente inconsciente”

Mayra Gómez Kemp en una imagen de archivo (Europa Press)

El rostro de Mayra Gómez Kemp ha vuelto a la primera plana tras conocerse que ha sufrido un aparatoso accidente en su casa de Málaga, donde vive sola tras el fallecimiento de su marido, Alberto Berco. El percance que sufrió la mítica presentadora del Un, dos, tres ha provocado que esta haya tenido que ser ingresada en un centro médico de la localidad de Mijas, donde reside.

Fue el pasado mes de junio cuando la de Cuba anunció al mundo su retirada de los medios de comunicación a través de una última entrevista concedida a Mañaneros, matinal de noticias de La 1 que, entonces, estaba presentado por Jaime Cantizano. Precisamente, ha sido este mismo espacio el que ha desvelado el incidente que vivió la televisiva en su hogar.

Pepa Bueno, colaboradora del espacio, ha sido quien ha detallado lo ocurrido, expresando que Mayra se encontraba en su casa cuando comenzó a sentirse indispuesta, lo que la llevó a caerse. “Pasó muchísimas horas tirada en el suelo sin ser auxiliada”, ha continuado explicando Bueno, agregando que, desde enero de 2022, cuando dio el último adiós a su esposo, vive sola en su residencia en Mijas.

Mayra Gómez Kemp, presentadora de 'Un, dos, tres' en una imagen de redes sociales (Instagram)

“Tenía el suelo demasiado limpio”

La periodista ha asegurado en el formato de RTVE que la conductora de televisión no tenía conocimiento, pues Mayra no recuerda “quién” llegó a auxiliarla porque “estaba totalmente inconsciente”. Pero la situación se complicó aún más tras ser hospitalizada. “La llevaron al hospital donde, por cierto, perdió el bolso y no tiene documentación”, ha continuado detallando Pepa Bueno.

Pese al gran susto que vivió la comunicadora, lo cierto es que, afortunadamente, no tuvo lesiones graves. Después de someterse a varios estudios, recibió el alta hospitalaria y, de hecho, ya se encuentra en su domicilio. Adolorida y aun con el susto en el cuerpo, la presentadora de televisión se encuentra reponiéndose de este pequeño varapalo en la comodidad de su hogar. “Estoy muy mal, muy magullada porque pasé más de 20 horas en el suelo. No había nadie. Tenía que haber tenido a alguien que pudiera llamar, pero no tenía a nadie”, ha expresado Mayra en Y ahora Sonsoles, horas después del suceso.

Mayra Gómez Kemp y su marido, Alberto Berco, en una imagen de archivo (Europa Press)

“Estoy muy dolorida pero estoy bien. Me resbalé, me dijeron que tenía el suelo demasiado limpio. Me llevaron al hospital en ambulancia. Me han dicho que no tengo nada roto, pero me duele todo”, ha manifestado en el espacio presentado por Sonsoles Ónega, agregando la angustia que siente por haber sido víctima de un robo. “Se lo han llevado con todo lo que tenía dentro. Llevaba unos 60 euros y nada de joyería, pero sobre todo llevaba las tarjetas de crédito que las anulé anoche. Mi mayor problema es que llevaba el DNI”.

Este incidente ha llevado a la periodista a ausentarse de su cita en el debate La tele que nos parió, que este viernes, 4 de octubre, llegó al Teatro Manuel España. Sin embargo, las indicaciones médicas le han recomendado quedarse en casa descansando, por lo que será Ivonne Reyes quien le sustituya en este encuentro.