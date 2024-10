Jokin Castellón desmiente a Roma Gallardo en ‘Conspiranoicos’ después de que este asegurase que “se acostó con su novia”

Jokin Castellón en 'Conspiranoicos' (Atresmedia)

Este jueves, 3 de octubre, laSexta estrenó Conspiranoicos, un espacio presentado por Jokin Castellón cuyo objetivo es desmontar bulos y combatir con argumentos las teorías conspiranoicas que ganan cada vez más relevancia a través de Internet. Una práctica de la que fue víctima el propio conductor del programa, pues a vísperas de su primera emisión, Roma Gallardo lideró una campaña que, posteriormente, fue desmontada por el del País Vasco en pleno directo.

“En las últimas 24 horas estamos sufriendo una campaña de acoso y destrucción, profesional y personal. Vamos a contar como se coordina una campaña de desinformación con nuestro ejemplo. La nueva conspiración es que este programa lo he hecho yo por un ataque de cuernos”, anunció el presentador al inicio de la emisión.

Atresmedia ya había promocionado que la primera entrega del formato se centraría en destapar a los principales expertos en la difusión de noticias engañosas. Y, entre ellos, se encuentra Roma Gallardo, uno de los máximos representantes en este tipo de mensajes. Horas previas al debut del programa, el youtuber se encargó de difundir que había mantenido relaciones íntimas con la expareja de Jokin Castellón. Además, incitó a sus seguidores a mofarse de la situación en las redes sociales del televisivo.

En el vídeo publicado en sus redes sociales, Gallardo ha asegurado que “una mujer le fue infiel a su pareja” con él hace un tiempo. “Yo no sabía que tenía pareja por aquel entonces. Y resulta que esa persona va a ser un programa en laSexta y me va a sacar a mí para contar muchas mentiras”, manifestó, haciendo referencia a Jokin Castellón. “El que hace el programa es un cornudo y me tiene rabia. Escúchame pipiolo, eres despreciable, un ignorante y pobretón. Es que mírate a ti y a mí”, son las últimas palabras pronunciadas por el creador de contenido.

La respuesta de Jokin Castellón a Roma Gallardo

Jokin Castellón no ha dudado en desgranar paso por paso cómo Roma Gallardo construyó su mentira. “Así que se ha acostado con mi novia... Roma Gallardo, dos millones de seguidores en YouTube, propagador del odio y de mentiras (...). Desde que supo que salía en este programa ha empezado a esparcir esa historia”, ha comenzado a responder el presentador del espacio, poco antes desmontar el bulo del youtuber.

“Roma Gallardo habla de una conversación. Si existe, sácala. Es el momento. No hay miedo porque esa conversación no existe y es otra mentira. Y a lo otro, a lo de mi novia, un matiz, un detalle… Dices que te acostaste con ella mientras estaba conmigo... acercad la cámara un segundito, hazme todo el zoom que puedas”, ha manifestado, poco antes de mostrar a los espectadores la pulsera del colectivo LGTBIQ+ que porta en su mano izquierda. Además, la ha señalado con su dedo corazón, sin añadir más palabras.

Imaginaros a Roma Gallardo y al desokupo queriendo destrozar el programa de La Sexta #Conspiranoicos sacando el bulo de que lo hacen en venganza porque uno de ellos se ha acostado con la novia del presentador, Jokin Castellón… la respuesta es historia de la televisión. pic.twitter.com/PiCGnVqaNq — Marnofle (@Marnofle) October 4, 2024

“Lo que ha hecho Gallardo es la técnica habitual de esta gente, que es generar una campaña de descrédito, de odio, de mentiras. Hoy me ha tocado a mí, pero es muy habitual pedir que se ataque por redes a la gente y se pide”, ha proseguido diciendo, asegurando que desde que Gallardo lo pidió, sus redes sociales se llenaron de cuernos, de ciervos y de insultos y amenazas. “Para asustar aún más también machacan en lo personal, generando que dudes de tu alrededor. Y conmigo lo han hecho”, ha dicho Castellón, asegurando que su entorno no conoce al youtuber.

Tras estos ataques personales, el creador de contenido se centró en la faceta profesional del de Vitoria-Gasteiz para asegurar que “laSexta está desesperada y esa mierda de programa os va a durar dos días y medio”. Un punto que también ha tocado el presentador de televisión. “A mí el programa me está gustando. No tenemos miedo, aunque nos haya amenazado”, ha zanjado Jokin Castellón.

Tras finalizar la emisión del programa, Roma Gallardo emitió un mensaje a través de sus redes sociales para asegurar que le había “colocado al pobre presentador una pulsera LGTBI que no lleva absolutamente en ninguna foto”. Además, afirmó que la supuesta ex de Castelló le ha autorizado a publicar audios.