La policía encuentra un Ferrari robado de 500.000 euros gracias a los AirPods que el dueño se dejó dentro del coche

Imagen de un Ferrari F40. (Yves Noel/Autoworld-Brüssel/DPA)

El Departamento de Policía de Waterbury, Connecticut, en Estados Unidos, ha arrestado a dos ladrones de coches relacionados con el robo de un Ferrari valorado en 575.000 dólares, aproximadamente 500.000 euros. El vehículo, un modelo 2023, fue robado en la ciudad de Greenwich, en el estado de Connecticut, el pasado 16 de septiembre, y fue recuperado por las autoridades gracias a los AirPods que se había olvidado el propietario, como ha relatado el medio de noticias local Connecticut News, Weather and Sports WFSB.

El Ferrari fue localizado en una gasolinera de South Main Street, tras ser rastreado por los auriculares que el dueño dejó dentro del coche. Estos dispositivos disponen de la función ‘Buscar’, una aplicación que ofrece la geolocalización de los productos de Apple. Fue así como las autoridades utilizaron la tecnología de localización de los AirPods para dar con el vehículo, que permitió a la policía arrestar a los dos sospechosos implicados en el robo.

Una vez que la policía descubrió a Dion Schontten, de 22 años y originario de Waterbury, uno de los ladrones, este intentó escapar chocando el Ferrari contra un coche de la policía antes de huir a pie. Sin embargo, su plan fracasó, ya que olvidó su iPhone dentro del vehículo, lo que permitió su identificación. El Ferrari solo sufrió daños menores.

Dos jóvenes de 22 y 19 años se alternaban para conducir el coche robado

El joven fue arrestado y acusado de hurto. Durante la investigación, la policía descubrió que Schontten no actuaba solo. Keon Webster, de 19 años, también fue detenido tras confirmarse que ambos sospechosos se turnaban para conducir el Ferrari robado.

Según el jefe de policía de Waterbury, Fernando Spagnolo, Webster tiene un amplio historial delictivo, acumulando siete cargos previos relacionados con el robo de vehículos y otros delitos violentos. “Keon Webster es alguien con quien estamos muy familiarizados”, comentó Spagnolo. Schontten, por su parte, también fue acusado de un segundo delito de hurto de vehículo.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes se sienten aliviados por la captura de los sospechosos, aunque todavía existe inquietud por los constantes robos de vehículos en la ciudad. “Conduzco un coche que no creo que nadie quiera robar, pero me preocupa lo que pueda pasar con otras personas”, dijo Robert Stanziano, un vecino de Naugatuck.

Frustrado el robo de casi media tonelada de aceitunas en Sevilla durante el primer día de la campaña de verdeo.

La policía de Waterbury considera que un pequeño grupo de delincuentes es responsable de muchos de los robos de vehículos en la ciudad. Los investigadores continúan analizando la posible participación de Schontten y Webster en otros incidentes.

El caso también ha puesto de relieve la importancia de tomar precauciones para evitar robos de coches, especialmente con la llegada del invierno, cuando muchos automovilistas dejan sus vehículos en marcha para calentarlos. El jefe Spagnolo advirtió a los ciudadanos que no pueden bajar la guardia: “Ya no vivimos en una época en la que podemos dejar el coche encendido para calentar el motor o mientras vamos a la tienda”, subrayó. “Cuide su propiedad. Si no lo hace, alguien más lo hará”.

Tras su arresto, la fianza de Schontten fue reducida de 300.000 a 150.000 dólares, mientras que la de Webster pasó de un millón de dólares a 300.000.