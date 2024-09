Anne Igartiburu: “Tus hijos no son tuyos. Es una equivocación que a veces tenemos los padres”

Anne Igartiburu durante la entrevista de Nagore Robres para Podimo (Instagram/ @anneigartiburu)

La presentadora de televisión Anne Igartiburu (55 años) asistía hace una semana al pódcast de Nagore Robles La casa de mi vecina, de Podimo. Las compañeras de profesión hablaron sobre muchos temas interesantes, pero entre los oyentes destacó la conversación que ambas tuvieron sobre los hijos y el mal concepto de posesión que se usa hacia ellos.

Durante la entrevista, Nagore y Anne mantuvieron una conversación acerca de la trayectoria profesional de la presentadora de D Corazón, llegando incluso a recordar algunos de los momentos incómodos que Anne ha pasado durante sus años frente a los micros. Poco a poco, la vasca se fue soltando y eso permitió que se pudiese ver su faceta más sensible y realista.

La charla entre ambas dio mucho de sí, pues hasta hubo alguna que otra confesión. Anne reconocía haber experimentado el síndrome del impostor y decía ante el micro: “No nos terminamos de creer que nos merecemos aquello que nos llega”. Además, hablaba sobre la importancia de no quedarse quieto y esperar que las cosas lleguen sin más. “Esperando a que suene el teléfono no va a haber nadie” reflexionaba Anne y recordaba la importancia que tienen tres letras: “Haz lo que quieras, pero h-a-z, haz”.

La importancia de la libertad

Si algo destacó durante la visita de la conocida presentadora, fue su reflexión personal sobre los hijos y la manía que tiene la gente de asociar estos con una posesión. Anne, muy simpática frente al micrófono morado y sentada al lado de su compañera, se sinceraba dando a conocer su faceta más personal. Hablaba sobre sus hijos: “Somos todos bastante parecidos. No somos lo que pensamos y se pueden modificar y cambiar… Tienes que ser fiel, pero también dejarles libres”.

La de Elorrio (Vizcaya), tiene tres hijos, Noa, de 23, Carmen, de 12, y Nicolás, de 9. Durante su rato con Robles, reflexionaba sobre como cambian los hijos la vida de las personas y como muchas veces a estos se les priva de libertad. Decía: “Yo creo que es importante dejar ir a los hijos” y continuaba añadiendo, “los hijos no son míos, mía es la responsabilidad y el privilegio de acompañarlos. Pero no son tuyos. Es una equivocación que a veces tenemos los padres”.

Anne Igartiburu junto a sus hijos (Instagram/ @anneigartiburu)

Desde el minuto uno del episodio, se puede ver a una Igartiburu tranquila, cómoda y muy sincera. Sentada en el sofá blanco del lugar de grabación, con unas zapatillas, vaquero y camiseta con dibujo, conversaba con Nagore sobre lo que supone vivir con tres hijos y como cada uno de ellos, le va cambiando un poco la vida. “Yo creo que a Nicolás me lo han puesto en el camino para ser capaz de no perder los nervios en ningún momento, porque con las mayores he perdido más los nervios”.

Una faceta muy personal

Se sabe que la periodista perdió a su madre cuando tenía tan solo 17 años, algo que ha marcado su adolescencia y juventud. A pesar de haber pasado por momentos muy duros, la comunicadora reconoce estar viviendo un momento disfrutón y se encuentra feliz de haber formado la familia que hoy tiene. Anne se convirtió en madre en 2001, cuando adoptó a su hija mayor, Noa, procedente de India. Posteriormente, adoptó a Carmen, de nacionalidad vietnamita y hoy en día es familia numerosa gracias a Nicolás, el hijo menor que tuvo con el director de orquesta Pablo Heras-Casado.

Todos y cada uno de sus hijos han hecho que hoy Anne pueda ser la mujer que es y pueda mostrar en pódcast como La casa de mi vecina su faceta más personal y fuerte, demostrando como es.