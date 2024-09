Un padre que estuvo de camping con sus hijos comparte una carta que le dejó su vecino de acampada: “¡Estás triunfando como padre!”

Foto de padre e hija acampando. (Tobias Hase/dpa)

Ser padre, la tarea que no enseñan en el colegio y se aprende sobre la marcha. Si se es lo suficientemente consciente como para reflexionar sobre si se está haciendo un buen trabajo como padre, probablemente lo seas, pero la crianza de los hijos siempre implica un millón de decisiones que pueden parecer insignificantes y siempre hay una voz persistente en la cabeza que dice ¿y si no lo estoy haciendo bien?

Los padres siempre agradecen esos momentos de tranquilidad que pocas veces se les presentan. Por eso, una nota anónima de un compañero de camping hace que la gente celebre la amabilidad y la felicitación entre extraños.

Los hechos ocurrieron en Lower Pines Campground, California (Estados Unidos), cuando un usuario del hilo de Reddit de Yosemite compartió una foto de una nota escrita a mano, según informa Upworthy.

En la publicación comentaba: “Al hombre que dejó esta considerada nota en mi parabrisas en el campamento Lower Pines este fin de semana, le extiendo mi más sincero agradecimiento; su reconocimiento a mis esfuerzos por ser un buen padre significa mucho para mí”.

La nota

La nota decía lo siguiente:

“Hermano, anoche acampé en el lugar detrás de ti. Déjame decirte que eres un padre ejemplar. En primer lugar, vi a tu esposa guiarte mientras dabas marcha atrás con tu remolque y lo lograste en el primer intento sin gritar. Luego, tus hijos se bajaron del camión y se comportaron de manera apacible y correcta. Contaste historias alrededor de la fogata y tuve el placer de escuchar los sonidos de las risas y las carcajadas. De un padre a otro, lo estás haciendo genial. Sigue así.

PD: ¡Lo que sea que hayas cocinado para cenar olía delicioso!

Comentarios

El mensaje ha llegado al alma de muchos usuarios de la plataforma que no han tardado en opinar sobre la emotiva nota entre dos compañeros de camping. “Eso haría que a cualquier padre se le llenen los ojos de lágrimas”. “Siempre es agradable, como hombre, recibir un cumplido”. “Carta 10/10. La parte de no gritar me hizo reír mucho, jajaja”, son solo algunos de los comentarios que podemos encontrar en la publicación.

También hay algunos usuarios que han decidido compartir sus vivencias recientes en relación a los elogios hacia un padre: “Ayer estuve en la tienda con mi esposa y uno de nuestros ‘sobrinos adoptivos’. Una mujer se me acercó en la caja mientras mi esposa corría hacia el coche y me dijo: ‘No estoy seguro de cuál es su relación familiar aquí, pero solo tengo que decirle lo agradable y reconfortante que es escuchar todas las risas y alegría de los tres. Ambos parecen ser una muy buena influencia para él y eso me calienta el corazón’. Es algo tan pequeño, pero como hombre, no puedo recordar la última vez que alguien me hizo un cumplido en público y me alegró el día”.

En relación a que el protagonista de los elogios haya sido el padre, varios lectores de la publicación han querido resaltar que los hombres reciben pocos elogios por sus tareas con los hijos: “Necesitamos que muchos más hombres reciban cumplidos tan sinceros y sentidos. Gracias por compartirlos”. “¡Qué cumplido tan maravilloso! Aunque no tengo hijos, me gusta recordarles a mis amigos que lo están haciendo muy bien y eso les hace llorar de felicidad”, son solo unos ejemplos de lo que podemos encontrar.