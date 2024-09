Xavier Godàs, el intelectual que competirá con Junqueras por ser el número uno de ERC: el sociólogo y escritor que no conoce a Rovira

La candidata a la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, Raquel Sans, y el candidato a la Presidencia de ERC, Xavier Godàs, durante la presentación de la candidatura de ‘Nova Esquerra Nacional’ para liderar ERC, en el parque de la Colònia Castells. (David Zorrakino / Europa Press)

El Congreso de Esquerra Republicana ya tiene un candidato para enfrentarse a Oriol Junqueras. El próximo 30 de noviembre, ERC deberá elegir nuevo presidente de partido y los afines a Marta Rovira han propuesto una cara desconocida para los comicios: Xavier Godàs. Exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) y director general de Acción Cívica y Comunitaria de la Generalitat bajo el gobierno de Pere Aragonès, el candidato se presenta junto a la exdiputada Alba Camps, quien aspira a ser la secretaria general por la candidatura de Nova Esquerra Republicana.

Godàs se posiciona como partidario de “abrir el partido a la sociedad”, como planteó en un artículo del medio Naciodigital, por lo que algunos han leído su candidatura con Camps como una apuesta por la renovación dentro de ERC, en un contexto marcado por los malos resultados electorales recientes y el distanciamiento entre Junqueras y Marta Rovira. Este distanciamiento llevó a la convocatoria de un Congreso Extraordinario en junio, donde se enfrentaron las facciones que abogan por un cambio de liderazgo y Junqueras, quien busca retomar el control del partido.

Quién es Xavier Godàs

Godàs, doctor en Sociología y exjefe de gabinete del ecosocialista Ricard Gomà en el Ayuntamiento de Barcelona, es una figura poco conocida para el público catalán. Sin embargo, su candidatura se entiende en el marco de las tensiones internas de ERC. “Efectivamente, no soy conocido como mis compañeros, pero no nací ayer. He tenido una trayectoria de compromiso en la mejora de las condiciones de vida de la gente”, declaró Godàs.

La lista de Nova Esquerra Republicana incluye también a la diputada de ERC en el Parlament, Raquel Sans, como candidata a la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, y a la número dos en el Congreso, Teresa Jordà, como vicepresidenta de Cohesión Interna. Esta lista fue anunciada en el Parque de la Colònia Castells de Barcelona.

Pese a formar parte de las listas de los afines a Marta Rovira, Godàs aseguró en declaraciones a RAC1 que no conoce personalmente a la secretaria general. El propio candidato rechaza la etiqueta de “rovirista” y afirma no haber llegado “para dar apoyo a nadie en particular”. De hecho, considera “lamentable” desde un punto de vista democrático “esquematismo que plantea que las candidaturas deben adscribirse a nombres concretos”.”No nos definiremos en función de ‘ismos’ que tengan a ver con alguien en particular”, ha insistido.

Cuatro candidaturas para ocupar la cúpula de ERC

Detalle de las manos de la candidata a la Vicepresidencia de Cohesión Interna, Teresa Jordà, durante la presentación de la candidatura de ‘Nova Esquerra Nacional’ para liderar ERC. (David Zorrakino / Europa Press)

El proceso de elección formal comenzará la primera semana de octubre, y las candidaturas deberán reunir cerca de 500 avales a partir del 15 de octubre para poder participar. Además de Nova Esquerra Republicana, otras tres candidaturas han expresado su intención de competir: Militància Decidim, liderada por Junqueras; Foc Nou, con el exconsejero Alfred Bosch como figura visible; y Recuperem ERC, del Col·lectiu Primer d’Octubre, con Xavier Martínez como candidato a la presidencia.

La división interna en ERC también se refleja en el debate sobre el pacto con los socialistas que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. El próximo 30 de noviembre, los republicanos decidirán la nueva cúpula del partido, y en febrero se aprobará la nueva ponencia política.