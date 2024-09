Pablo Motos anuncia por sorpresa la visita de un actor de Hollywood a ‘El Hormiguero’ en plena guerra con Broncano

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero recibirá la semana que viene la visita de una estrella de Hollywood que hasta ahora no había estado en el programa. Pablo Motos ha anunciado por sorpresa este lunes 16 de septiembre la identidad del actor que acudirá al espacio y se sumará a la larga lista de nombres del star-system que han pasado por el formato de Antena 3.

“La semana que viene vuelve Hollywood a El Hormiguero”, comentaba el presentador al comienzo del programa de este lunes, antes de recibir a la cantante Edurne. “Han venido más de 300 invitados de Hollywood, pero él nunca ha venido”, agregaba Motos para, finalmente, comunicar que el actor Johnny Depp estará en plató.

El protagonista de Piratas del Caribe acudirá al programa para promocionar Modi, three Days on the Wing of Madnes, el biopic que dirige sobre el artista italiano Amedeo Modigliani. Se trata del segundo trabajo de Depp como director y forma parte de la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de San Sebastián.

Pese a que los invitados de la semana se suelen desvelar al final de la emisión del jueves de El Hormiguero, Motos se ha saltado esta costumbre ante la importancia del entrevistado. Esto se produce, además, en plena guerra de audiencias contra La Revuelta de David Broncano en TVE, que está logrando disputarle el liderazgo en el access prime time después de una década de dominio absoluto del programa de Antena 3.

¡La semana que viene vuelve Hollywood! Nos visita nada más y nada menos que ¡Johnny Depp! 🎬 #EdurneEH pic.twitter.com/aeDlNr0YT6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2024

Rotunda victoria de Broncano

Precisamente este lunes, La Revuelta ha obtenido su victoria más holgada frente a El Hormiguero. El programa de David Broncano ha sido el contenido más visto de la jornada con una media de 2.591.000 espectadores y un 19,5%. El espacio de Pablo Motos, por su parte, firma un 17% y 2.215.000 espectadores.

En la franja en la que ambos formatos coinciden en emisión (de 21:55 a 22:52 horas), la ventaja es todavía más amplia para el programa de La 1, que anota un excelente 20,3% frente al 15,9% de su rival en Antena 3. No obstante, El Hormiguero sigue dominando cuando cuenta con invitados potentes, como fue el caso de Victoria Federica de Marichalar y Lamine Yamal en su primera semana de enfrentamiento con La Revuelta.

Por este motivo, el formato producido por 7yAcción ha anunciado la entrevista a Johnny Depp con más antelación de lo que acostumbra, cebando así durante una semana una emisión con la que tendrá muchas posibilidades de volver a imponerse ante Broncano.