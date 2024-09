Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, de nuevo detenido por incumplir la orden de alejamiento hacia una de las víctimas

El príncipe Haakon y Marius Borg, en una fotografía de Instagram.

La casa real Noruega vuelve a situarse en el centro de los focos tras conocerse que Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa Mette-Marit, de nuevo ha sido detenido. El rostro del joven saltó a la primera plana tras conocerse que este había sido arrestado por haber agredido y amenazado a su novia bajo los efectos de sustancias nocivas, como él mismo afirmó en un comunicado emitido días después de su detención en Oslo. Ahora, fue nuevamente apresado tras incumplir la orden de alejamiento que se le impuso por las agresiones a su pareja, según informa el medio noruego NRK.

La abogada de la joven, Mette Yvonne, afirmó que a la exnovia de Marius Borg le concedieron una orden de alejamiento por los hechos ocurridos la noche del 4 de agosto, cuando la joven, después de una discusión en la que hubo agresiones físicas y verbales, llamó a la policía para ser atendida. En cuanto las autoridades se personaron en el hogar, dictaminaron que automáticamente debía de ser ingresada en el hospital y finalmente se conoció que la pareja del “príncipe sufrió una conmoción cerebral”.

Dicha medida coercitiva tendría una duración de seis meses, lo que otras palabras significa que Marius Borg debería de estar sin ver a su expareja hasta marzo de 2025. Sin embargo, esto lo que rezaría la parte legal, pues en la parte práctica, todo apunta a que el hijastro de Haakon de Noruega no ha podido cumplir con la ley. La noche de este viernes, 13 de septiembre, el joven fue nuevamente detenido por haber incumplido la orden de alejamiento en su contra para proteger a su expareja.

Marius Borg en una imagen de archivo (POOL/ NTB NTB/via REUTERS)

Otras acusaciones

La mañana de este sábado, la policía noruega afirmó al medio NRK que los cargos en su contra se habían ampliado para incluir un caso más de lesiones corporales, violencia en relaciones cercanas, amenazas contra una persona más e incumplimiento de una orden de alejamiento. Aunque, actualmente, el hijo de la princesa se encuentra en libertad, lo cierto es que la policía aún se encuentra investigando su caso.

Y es que, tras su primera detención, dos de sus exparejas también denunciaron haber recibido malos tratos de su parte. Julianne Snekkestad, de 29 años, publicó un comunicado en sus redes sociales donde confiesa haber recibido violencia física y psicológica de parte del hijo de la princesa de Noruega, mientras tenían una relación sentimental en el 2022. Acto seguido, Nora Haukland, influencer que también tuvo un noviazgo con Marius Borg en 2023, hizo declaraciones similares.

“En la última semana, recibí un montón de llamadas telefónicas, mensajes y preguntas sobre la acusación de mi ex. En primer lugar, me gustaría enviar un cálido pensamiento a las víctimas del caso”, comenzó a expresar Julianne en sus redes sociales. “Aunque mis familiares y amigos más cercanos lo sabían, ahora elijo no permanecer en silencio por más tiempo. Y para responder a las preguntas: sí, anteriormente he sido objeto de violencia psicológica y física por parte de la persona en cuestión, donde la violencia psicológica fue más brutal para mí”, confesó la que fuera novia de Marius Borg. “No estoy compartiendo esto porque quiera compasión, o para poner el foco en mí. Solo es importante recalcar lo que muchos preguntan: esto ya ha sucedido antes y hay que detenerlo ahora”

Marius Borg y Juliane Snekkestad, en una imagen de archivo. (Getty Images)

Por su parte, Nora Haukland también emitió un comunicado para sacar a la luz las violencias que ella había sufrido con Marius Borg. “Pensé en mantener la boca cerrada hasta que saliera la declaración de mi ex, y entonces sentí una gran sensación de frustración. Marius habla como si fuera la primera vez que sucede. Pide algún tipo de empatía: ‘Voy a buscar ayuda, estoy luchando, mi novia’ y todo esto le resultó muy familiar. También me dijo que debería buscar ayuda cuando lo dejé”, manifestó en un vídeo publicado en Snapchat. “Marius fue violento conmigo”, afirmó, poco antes de enumerar la serie de agresiones que el joven había ejercido sobre ella. “Pero como dijo Julianne, lo peor para mí fue también la parte psicológica. Los gritos, las amenazas”, concluyó la influencer.