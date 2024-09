‘Informativos Telecinco’ entra en una nueva fase con el fichaje de María Casado: “Terminaremos recogiendo los frutos del esfuerzo”

Carlos Franganillo y María Casado, junto al director de Informativos de Mediaset, Francisco Moreno. (Mediaset España)

Desde la salida de Pedro Piqueras a finales del año pasado y el posterior fichaje de Carlos Franganillo, Informativos Telecinco iniciaba un proceso de transformación que ha supuesto la introducción de profundos cambios en su plató, su imagen gráfica o la tecnología empleada en su producción. Ahora, el formato comienza una nueva fase de ese proyecto a largo plazo con la incorporación de María Casado.

Tal y como ha explicado Mediaset España este jueves 12 de septiembre en un desayuno informativo al que ha acudido Infobae España, la llegada de la periodista supone “un paso más” en la reforma de Informativos Telecinco tras los primeros nueve meses de andadura.

Francisco Moreno, director de Informativos de Mediaset España, ha expresado que “las audiencias ni se derrumban como un precipicio ni se disparan como un cohete”. Y agrega: “Nadie me exigió resultados inmediatos, sino que construyéramos un proyecto a medio y largo plazo que le diera estabilidad a estos servicios durante la próxima década”.

En ese sentido, el directivo celebra poder haber trabajado junto a Carlos Franganillo en la definición de esta nueva etapa: “Sería muchísimo más difícil todo lo que ha ocurrido este año si no hubiese tenido a Carlos a mi lado permanentemente apoyando todas las decisiones que hemos ido tomando en el equipo directivo”, confiesa.

Según sus palabras, la figura de María Casado “responde perfectamente al compromiso de todo un equipo de personas que hay detrás”, algo en lo que también coincide Franganillo, quien asegura estar “muy contento” con la llegada de su nueva compañera. “Hay muy pocos profesionales de la información en España como María y creo que va a significar un salto cualitativo importante”, asevera el presentador.

“En Telecinco me siento muy yo”

María Casado, en la presentación de 'Informativos Telecinco'. (Mediaset España)

En este encuentro ha estado presente la nueva presentadora de la edición Fin de Semana de Informativos Telecinco. María Casado ha agradecido el recibimiento “muy cálido y muy bonito” que todo el equipo le ha hecho en la redacción y se muestra encantada de aterrizar en Mediaset. “Me faltaba trabajar en una privada y enfrascarme en un proyecto tan bonito como este. Esta semana me han dicho mucho ‘ay, no sé si te pega Telecinco’. ¿Perdona? Me pega todo”, bromea.

“En Telecinco me siento muy yo. Siempre he visto esta cadena y me siento parte de esto, pues es una cadena moderna, alegre, canalla cuando toca, que se pone seria cuando también la situación lo requiere… y esa soy yo también”, agrega la periodista.

Más de un año después de darse un impasse en su carrera televisiva, la presentadora regresa a los platós y lo hace, además, volviendo al género informativo en el que comenzó su trayectoria. “La vida muy pocas veces te da segundas oportunidades, en todos los ámbitos de la vida, muy poquitas. Aunque los últimos meses han sido muy intensos, no he tenido ninguna duda de que no iba a dejar escapar esto”, ha expresado.

Entre las muchas felicitaciones que ha recibido tras acometer este nuevo proyecto, no ha faltado la de su gran amigo y socio Antonio Banderas, con quien seguirá colaborando profesionalmente. “Cuando le dije que había salido esta oportunidad, me dijo ‘yo lo que quiero es que tú seas feliz, pero tampoco te quiero soltar’. Sabiendo que yo voy a seguir viviendo en Málaga, pues ahí encontraremos el encaje y sacaremos el tiempo”, ha revelado.

Neutrales, pero no asépticos

María Casado y Carlos Franganillo, en la presentación de 'Informativos Telecinco'. (Mediaset España)

Moreno ha alabado el perfil informativo de María Casado, que encaja con el objetivo de los nuevos Informativos Telecinco, que buscan ser “lo más neutrales posible en un escenario cada vez más polarizado” y centrarse “en las preocupaciones reales que tienen los ciudadanos: si pueden comprar una vivienda o no la pueden comprar, si pueden alquilarla, qué efecto está teniendo el turismo sobre ese mercado…”.

Dentro de ese propósito, el papel de Carlos Franganillo ha sido una primordial: “Ponemos el acento y tratamos de tener mordiente y de acentuar lo que creemos que es relevante. A veces pone en evidencia unos discursos y a veces pone en evidencia otros. No se debe confundir esa falta de posicionamiento o de trinchera con algo absolutamente aséptico y que no tiene ningún tipo de sabor”, apunta el periodista.

Más allá de los resultados de audiencia, Francisco Moreno afirma sentirse “muy satisfecho” con el trabajo realizado. “Nos están dando el tiempo que requieren apuestas profundas como la que estamos llevando a cabo”, expresa, asegurando que el fichaje de Casado “es un paso más del proceso de transformación, pero no es el último paso”.

Sobre los datos, Moreno matiza que “una cosa son las audiencias y otra cosa son las percepciones”. Y confiesa: “Si nosotros nos hubiésemos disparado en audiencia y los que están aquí sentados tuviesen la percepción de que estamos haciendo una porquería de informativo, yo sería más infeliz que en la situación en la que estoy actualmente”.

El director de Informativos de la compañía no duda en asegurar que el equipo terminará “recogiendo los frutos de ese esfuerzo colectivo que está haciendo Mediaset”. Y concluye: “Tengo la suerte de que nadie me presiona en esta casa porque precisamente no me encargaron un proyecto para la inmediatez”.

El destino de Ribagorda y Chaparro

José Ribagorda en la presentación de los Informativos Telecinco. HELENA MARGARIT CORTADELLAS

Por último, Mediaset ha aclarado qué pasará con Pepe Ribagorda y Carme Chaparro, cuyos destinos no se mencionaron al anunciarse los cambios en Informativos Telecinco. Francisco Moreno ha asegurado que ambos seguirán vinculados al área, aunque por el momento sus papeles no están definidos.

“Yo dije el año pasado que aquí no sobraba nadie y que cada uno iría ubicándose y eso es lo que ha ido ocurriendo”, explica el directivo, que recuerda que “nadie le puso ni siquiera la puerta a un grande como es Pedro Piqueras. Fue Pedro Piqueras el que un buen día decidió cerrar etapa en una fecha determinada”.

“Pepe es un gran periodista al que le tengo un enorme respeto personal y profesional”, ha dicho sobre Ribagorda, de quien asegura que “tendrá su sitio en esta casa como lo tiene todo el mundo. No nos podemos permitir el lujo de tener a nadie ocioso”. Así, adelanta que ahora “toca sentarse tranquilamente con Pepe y definir las posiciones y las misiones que va a tener que asumir en adelante”. Y es que, además de dejar de presentar Informativos Telecinco Fin de Semana, tampoco seguirá en el cargo de editor, pues será María Casado quien asuma ese rol junto a otras tres personas.