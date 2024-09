Los venezolanos exigen a las puertas del Congreso legitimar a Edmundo González: “Hay que ayudar a nivel internacional porque desde dentro no se puede”

Venezolanos en la concentración convocada, este martes 10 de septiembre, al frente del Congreso, en Madrid. (Infobae España).

Bajo las exclamaciones de “España, escucha, únete a la lucha” o “‘¡Venezuela, libertad!”, cientos de venezolanos se han reunido este martes a las 18 horas a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. La concentración ha tenido lugar la misma tarde que la Cámara Baja debate si reconocer o no al opositor como líder de la nación tras las pasadas elecciones celebradas el 28 de julio. Mañana miércoles tendrá lugar la votación.

En la plaza, los venezolanos se han dejado la voz y han alzado pancartas a doble cara para mostrarle apoyo al que consideran, es el presidente electo venezolano: por un lado, la bandera de Venezuela con la frase “Por la libertad de Venezuela” y en su reverso “Edmundo presidente”. Mientras tanto, los asistentes han esperado tener noticia de líderes opositores como Antonio Ledezma y Leopoldo López, que han acudido al Congreso para dar su apoyo a la proposición no de ley presentada por el PP.

Robert Peña Rincón, un joven de 20 años que lleva cinco en España, ha sido una de los cientos de personas que han acudido a la concentración. Él lo ha hecho junto a tres amigos, y ha asegurado a Infobae España que ha acudido para “presionar a los diputados del Congreso para que reconozcan como presidente electo” al líder de Vente Venezuela. Peña explica que González es el presidente del país y no Nicolás Maduro, porque “lo demostramos a través de las actas que publicamos, que son actas originales del [Consejo Nacional Electoral] CNE”.

La opositora venezolana María Corina Machado, elegida candidata de la oposición en las primarias, aunque más tarde inhabilitada por la Justicia venezolana, convocó la concentración este lunes. “Vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo”, pronunció en un vídeo publicado en redes sociales. El objetivo es que el Presidente de la República jure el cargo el próximo 10 de enero de 2025.

Edmundo puede presionar desde las distintas instituciones

Respecto a la labor que puede hacer González desde España, que llegó a Madrid este domingo, el joven asegura que hay una “incongruencia evidente” respecto a acogerlo, pero no reconocerlo. El PSOE contempla abstenerse o votar a favor de alguno de los nueve puntos incluidos en la iniciativa, pero no secundará la petición del reconocimiento del líder opositor venezolano como presidente del país. Pese a esto, se espera que el Congreso sí reconozca a España como el líder del Ejecutivo venezolano. “Desde aquí, Edmundo puede presionar desde las distintas instituciones, puede acompañarnos a la diáspora a luchar y puede lo principal mantener su integridad, su vida y su libertad”, explica.

Venezolanas a las afueras del Congreso en Madrid, este martes 10 de septiembre. (Infobae España)

En cambio, a Carlos, nombre ficticio porque no quiere ni revelar su nombre ni aparecer en fotografías, le parece “muy mal” que España esté acogiendo a González, pero el Congreso esté debatiendo si reconoce o no al opositor como presidente. Este hombre, que lleva 12 años en la península, asegura que lo que el país necesita ahora es “ayuda a nivel internacional porque desde dentro no se puede”, dice con lágrimas en sus ojos. “La gente en Venezuela se está muriendo de hambre, no hay medicinas, hay problemas con la, con, con la distribución de los alimentos. Los servicios públicos se han venido a menos, la delincuencia se ha disparado. Es terrible”, añade.

Todos coinciden en una cosa. Si Edmundo saliera reconocido como presidente y Nicolás Maduro abonara su puesto tras más de dos décadas en el cargo, si volverían a su país. “No ahora mismo, pero quizás más adelante”, cuenta a este medio Gray Martínez, venezolana de 26 años, que lleva dos años en nuestro país. “Venezuela no va a cambiar de la noche a la mañana. Es una dictadura que tiene 26 años. Tenemos paciencia y fe de que algo va a pasar de aquí a juramentación en enero, que si Dios quiere Edmundo se va a juramentar”.