Joaquín Sánchez habla en ‘El Hormiguero’ sobre la posibilidad de ser presidente del Betis: “Tiene que ser la hostia. No cierro la puerta”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en 'El Hormiguero'. (A3Player)

“Nuestro invitado platino”. Así ha recibido Pablo Motos este jueves en El Hormiguero a uno de sus visitantes más especiales: Joaquín Sánchez ha acudido al programa junto a su mujer, Susana Saborido. Aunque ambos han ido a promocionar el programa Emparejados, el exfutbolista bético ha empezado siendo el verdadero protagonista. Joaquín ha sido recibido con honores en el plató como uno de sus invitados platino. El presentador le ha concedido una tarjeta platino, una taza y una silla con su nombre, y le ha homenajeado con una recopilación de sus mejores momentos.

Tras esto, Pablo Motos ha comenzado la entrevista preguntándole a Susana cómo está lidiando con su reciente fama, adquirida gracias a sus apariciones en Canal Sur y en el programa de Bertín Osborne, El show de Bertín. “A mí siempre me han conocido porque a este [Joaquín] lo conoce todo el mundo. Pero no me paraban ni me pedían fotos. Ahora lo llevo bien, aunque a veces me da vergüenza, pero me dan mucho cariño”, confesó Susana. Joaquín añadió que ella “se ha soltado y está encantada”, y, haciendo alusión a la hospitalidad de Bertín, bromeó dirigiéndose a Osborne: “Bertín, que no te abra mucho las puertas”.

En cuanto al nuevo programa Emparejados, el matrimonio ha destacado que es un proyecto “único y especial”, de solo un episodio, y en el que han contado con la participación de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Además, adelantaron que ambas parejas revelaron aspectos interesantes de sus vidas personales, y se tuvieron que enfrentar a un desafío conocido como la pirámide picante, en el cual debían comer aceitunas picantes. “Nos fuimos al hospital después”, bromeó Susana, resaltando la intensidad del desafío.

“Cinco temporadas de una serie”

Además del formato de entrevistas, Emparejados también presenta a varios solteros que buscan el amor, con la posibilidad de ganar un viaje a las maldivas y un premio en efectivo de 10.000 euros. Joaquín y Susana compartieron que también habían estado en Maldivas de viaje, pero su experiencia en las islas fue un poco diferente a la que se imaginaban. Susana recordó con humor que, debido a las fuertes lluvias, no pudieron disfrutar plenamente de su estancia, y ella terminó viéndose “cinco temporadas de una serie”.

Esta noche se estrena “Emparejados”, un programa especial presentado por @joaquinarte y Susana Saborido #SusanaJoaquínEH pic.twitter.com/fJIUoA6H0O — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 5, 2024

Pero las risas no terminaron ahí. Pablo Motos confesó que, tras la experiencia de Joaquín y Susana, él también viajó a Maldivas y, casualmente, estuvo en el mismo hotel y en la misma habitación que Joaquín y Susana. El presentador comentó que “el jefe de cocina del hotel era español, y era muy conocido allí que vosotros habíais estado y os había llovido todos los días”.

Junto a Emparejados, el matrimonio habló sobre sus planes futuros, incluyendo el proyecto Un capitán en América, una aventura en la que toda su familia viajó junta por primera vez a Estados Unidos. “Ha sido una gran experiencia, brutal todo”, aseguró Joaquín, mientras Susana recordaba con humor: “Tuve conjuntivitis y se la pegué a Joaquín”.

“Ser presidente del Betis tiene que ser la hostia”

Por su parte, Joaquín sigue muy ligado al Betis, siendo uno de los accionistas del equipo sevillano. Durante la entrevista, el exfutbolista ha admitido que “ser presidente del Betis debe ser lo más”. “Después de haber sido futbolista y haber cumplido tantos sueños, sigo ligado al club de mis amores en la dirección técnica, donde estoy muy a gusto y me siento importante”, aclaró, concretando que “ser presidente del Betis tiene que ser la hostia. No cierro la puerta a esa posibilidad”.