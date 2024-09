La ayuda de 480 euros para personas en paro que realicen tareas domésticas

Estas son las ayudas que pueden solicitar los amos y amas de casa en 2023. (Pixabay)

La Renta Activa de Inserción (RAI) es una ayuda económica ofrecida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para ciertos grupos de desempleados en España, entre los cuales se encuentran las personas que realizan labores domésticas y han agotado las prestaciones por desempleo. Esta prestación extraordinaria ofrece un alivio económico de 480 euros mensuales durante un máximo de 33 meses. Las amas de casa, a menudo alejadas del mercado laboral por motivos personales o familiares, pueden beneficiarse de esta ayuda, siempre que cumplan con una serie de requisitos estrictos.

Esta RAI está diseñada específicamente para aquellos desempleados que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Aunque fue creada para cubrir las necesidades de varios colectivos, uno de los grupos principales que puede acceder a esta ayuda son las personas que realizan labores domésticas no remuneradas y que, tras haber agotado todas las ayudas convencionales, siguen sin poder reincorporarse al mercado laboral. Este subsidio ofrece una asistencia financiera mensual de 480 euros, lo que equivale al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

La peculiaridad de la RAI es su duración extendida, en comparación con otros subsidios. La ayuda puede solicitarse hasta en tres ocasiones, sumando un total de 33 meses, aunque se debe dejar un período de un año entre cada solicitud, conocido como “año en blanco”, durante el cual no se puede recibir ninguna prestación del SEPE.

Requisitos para acceder a la RAI

Para poder acceder a esta ayuda, los solicitantes deben cumplir con varios criterios. Entre los principales requisitos, el SEPE establece que las personas que desean beneficiarse de la RAI deben estar en una situación de desempleo o en situación legal de desempleo, habiendo agotado todas las ayudas previas. Esto significa que, en el caso de quienes realizan tareas domésticas, primero deben haber agotado el subsidio familiar o el subsidio para mayores de 45 años.

Además, se debe acreditar que se está inscrito como demandante de empleo y realizar una búsqueda activa de empleo (BAE) durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. Esto implica no rechazar ninguna oferta de trabajo, curso o citación del SEPE, ya que, de lo contrario, se perdería el derecho a la prestación. Otro aspecto fundamental es que los ingresos mensuales del solicitante no pueden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que se traduce en no más de 850,5 euros al mes.

Colectivos beneficiados y duración

El grupo principal de beneficiarios de la RAI incluye a los parados de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados a España, víctimas de violencia de género y doméstica, así como personas con discapacidades reconocidas de un grado igual o superior al 65%. Estos grupos han sido seleccionados por su vulnerabilidad en el mercado laboral, y la ayuda pretende facilitar su reinserción o, al menos, proporcionar un sustento económico básico. En el caso específico de las víctimas de violencia de género o discapacitados, hay una excepción que les permite solicitar la RAI sin necesidad de cumplir con el año de espera entre cada solicitud, lo que otorga cierta flexibilidad en comparación con otros beneficiarios.

La Renta Activa de Inserción tiene una duración inicial de 11 meses, renovables hasta un total de 33 meses si se cumplen las condiciones necesarias. Sin embargo, uno de los puntos clave es que la ayuda dejará de estar disponible a partir del 1 de noviembre de 2024. Esto se debe a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, que unificará todas las ayudas en solo dos tipos de subsidios: uno por insuficiencia de cotización y otro por agotamiento de la prestación contributiva. Con esta reforma, se busca simplificar el acceso a las prestaciones, mejorar las cuantías y la duración de las mismas.

En términos de cuantía, como ya se mencionó, la RAI se establece en 480 euros mensuales, lo que, si se recibe durante los 33 meses, permite a los beneficiarios cobrar un total de 15.840 euros.