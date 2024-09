El motivo real de la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello: “No podía seguir aguantando esas faltas de respeto”

Álvaro Morata y Alice Campello (Manuel Pinilla Cruces / Europa Press)

Una de las noticias más sorprendentes de los últimos días ha sido la inesperada ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello. Nada parecía presagiar este desafortunado final, al menos no públicamente, pues todo indicaba que las cosas iban viento en popa entre los dos. Y prueba de ello fueron sus últimos planes en familia tras la victoria de la Selección Española en la Eurocopa, celebrada entre junio y julio.

“Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo”. Con estas contundentes palabras, el capitán de La Roja confirmó al mundo su separación tras ocho años de relación y cuatro hijos en común. “Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía”.

Tan solo minutos después, ella hacía lo mismo en sus redes sociales, donde comunicó a sus seguidores la amarga noticia. Aunque ninguno de los dos quiso entrar en detalles sobre qué pudo originar este lastimoso final, lo que sí dejaron claro es que no hubo terceras personas en su decisión. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre los motivos que habría detrás de esta inesperada ruptura. Fueron varios los rumores que intentaban dar explicación al paso que dio la entonces pareja, pero todo indica que una crisis en su matrimonio fue lo que hizo saltar todo por los aires.

Álvaro Morata y su esposa Alice Campello son vistos durante el partido final de la UEFA EURO 2024 entre España e Inglaterra en el Olympiastadion el 14 de julio de 2024 en Berlín, Alemania. (Foto de Ian MacNicol/Getty Images)

En proceso de divorcio

Alexia Rivas, colaboradora de Vamos a ver, espacio de Telecinco presentado por Joaquín Prat, ha sacado a la luz que unas diferencias familiares irreconciliables provocaron el fin de su historia de amor. Parece ser que la cosa no iba bien desde hace un tiempo pero no fue hasta la final de la Eurocopa, cuando la tensión entre ambos estalló. “En la celebración de la Eurocopa, Morata quiere que estén sobre el césped sus padres, su hermano, su primo. Y Alice no. Ella solo quería que estuvieran en el campo ella, sus hijos y sus dos amigas. Comienza una discusión tremenda en el campo, lo ve gente”, ha comenzado a explicar la periodista en el espacio de Mediaset.

Aquel intercambio de palabras fue tal que marcó el inicio del declive en su relación, la cual se debilitó hasta tal punto que “Morata no podía seguir aguantando esas faltas de respeto”. “No aguantaba las restricciones de su mujer”, ha afirmado la también presentadora de televisión.

Otro de los colaboradores del espacio, ha dado más información al respecto sobre este punto de la historia. De acuerdo con las declaraciones de Kike Calleja, la familia de la influencer italiana no estaba muy contenta con el futbolista, de quien aseguraban que “no estuvo a la altura en el último embarazo”. “Ella no se adaptaba a España tampoco y el entorno de él lo que dice es que Campello tiene un carácter muy autoritario”, ha agregado el periodista.

Las cosas entre los dos parecen no tener retorno. Tanto es así que, según Alexia Rivas, la expareja habría comenzado el proceso de divorcio. “Ellos están casados en gananciales, entonces todo lo que han ganado debería repartirse a la mitad. Va a ser un proceso largo. Los abogados están trabajando conjuntamente, pero todo sería de mutuo acuerdo”, ha asegurado en el espacio de Telecinco.