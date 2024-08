La verdad sobre la inesperada ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello: el hecho que lo cambió todo

Alice Campello y Álvaro Morata, en una imagen de archivo (Europa Press)

La sorprendente ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello ha sido una de las noticias menos esperadas de los últimos días. Y es que la entonces pareja parecía disfrutar al máximo de su relación, tanto es así que juntos formaron una familia con la llegada de sus cuatro hijos. Nada parecía afectar a su historia de amor, al menos para los ojos del público, pues todo indica que en la intimidad hubo ciertas diferencias que propiciaron su separación tras ocho años juntos.

El capitán de la Selección Española y la reconocida influencer italiana hicieron pública la inesperada noticia con dos comunicados emitidos en sus respectivas cuentas de Instagram, palabras en la que dejaban entrever el profundo respeto y cariño que sienten el uno por el otro, pero sin entrar en más detalles acerca su ruptura. Es por ello que, en la edición de este miércoles, 14 de agosto, ¡Hola! saca a la luz los motivos detrás del fin de su relación.

En sus respectivos mensajes, ambos dejaron claro que entre ellos no hubo terceras personas, aunque pronto se empezó a especular que podría haber sido una supuesta infidelidad del jugador de fútbol, lo que hizo saltar todo por los aires. Y es que las últimas imágenes públicas, mostraban a la modelo y al delantero del AC Milan muy cómplices, como en la pasada Eurocopa, cuando los dos se fundieron en un romántico beso y posaron para las cámaras junto a sus pequeños tras el triunfo de la Selección.

Un antes y un después

Sin embargo, todo se trataban de simples especulaciones, pues la revista del corazón confirma que no hubo terceras personas en esta ruptura. Al contrario, la decisión de seguir sus caminos por separados fue tomada desde el amor y el respeto después de que la entonces pareja no lograse superar la crisis que atravesaban. Y, en este punto, es importante traer al presente parte del comunicado emitido por la influencer, donde aseguraba: “Siempre nos hemos prometido, por respeto a todo lo que hemos vivido, no llegar nunca al punto de hacernos daños o ser tóxicos y acabar antes de ello, y así ha sido”.

¡Hola! destaca que, posiblemente, los momentos duros que ha vivido el deportista, con altibajos emocionales que le llevaron a la depresión, podrían haber hecho mella en el fin de su relación. Al parecer, los difíciles episodios que atravesó Álvaro Morata marcaron un antes y un después en su historia de amor, según cuenta su entorno a la publicación. Y, aunque las cosas no iban bien en el seno de su intimidad, ambos intentaron mostrar una imagen familiar de cara al público.

Las sospechas de su separación comenzaron a hacerse palpables cuando los seguidores de ambos notaron cambios inesperados en sus respectivas redes sociales. Tanto Álvaro como Alice modificaron las descripciones de sus perfiles para suprimir aquellas palabras que hacían referencia a su estado matrimonial. De hecho, la italiana dejó de llamarse ‘Alice Campello Morata’ para usar su nombre de soltera. El ruido empezó a ser aún mayor cuando los dos cambiaron las imágenes que mostraban en sus perfiles.

Eso sí, la prueba más llamativa fue la ausencia de la modelo en los primeros entrenamientos del jugador en el AC Milan, equipo que pertenece al país natal de la influencer. Y es que ella siempre le ha acompañado en cada etapa profesional, por lo que su ausencia indicaba que algo iba mal entre los dos. Por si fuera poco, el delantero tampoco llevaba su alianza, algo que hizo saltar aún más las alarmas.

Lo cierto es que los últimos años no han sido nada fáciles para la expareja. Además del complicado momento personal al que hizo frente Morata, Alice tuvo que enfrentarse a un delicado embarazo con Bella, la benjamina de la familia, y por el que casi pierde la vida. Aunque ambos consiguieron salir adelante, lo cierto es que parece que las cosas seguían desquebrajándose y prueba de ello es su inesperada separación.