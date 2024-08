Notificaciones de la Seguridad Social: cómo activarlas y qué tipo de mensajes llegan

Los pensionistas pueden consultar la pensión que van a tener a través de su teléfono móvil. (Freepik)

En la era digital en la que vivimos, la Seguridad Social ha decidido modernizar su comunicación con los ciudadanos y empresas mediante el uso de notificaciones telemáticas. Este sistema no solo facilita el intercambio de información, sino que también garantiza la rapidez y la seguridad en las comunicaciones. Activar las notificaciones de la Seguridad Social es un proceso sencillo que ofrece a los usuarios un acceso directo y en tiempo real a toda la información relevante que les afecta.

Las notificaciones telemáticas de la Seguridad Social son comunicaciones electrónicas que el organismo envía a través de su sistema RED o la Sede Electrónica. Estas notificaciones incluyen información crítica relacionada con diferentes aspectos administrativos, como las altas y bajas de trabajadores, cotizaciones, afiliaciones, y otros procesos relevantes para empresas y autónomos. Este sistema reemplaza progresivamente las notificaciones en papel, reduciendo el riesgo de pérdida de documentos y optimizando la eficiencia del proceso administrativo.

Cómo activar las notificaciones telemáticas

Para activar las notificaciones telemáticas de la Seguridad Social, es necesario seguir un proceso simple que garantiza que todos los mensajes lleguen de manera segura y efectiva.

Acceso a la Sede Electrónica : El primer paso es ingresar a la Sede Electrónica de la Seguridad Social a través de su página web oficial sede.seg-social.gob.es. Es fundamental contar con un medio de identificación digital, como el certificado digital , el DNI electrónico , o el sistema Cl@ve . El primer paso es ingresar a lade la Seguridad Social a través de su página web oficial sede.seg-social.gob.es. Es fundamental contar con un medio de identificación digital, como el, el, o el sistema

Registro y configuración: Una vez dentro de la Sede Electrónica, el usuario debe dirigirse a la sección de Notificaciones/Comunicaciones . Aquí, deberá seguir las instrucciones para activar las notificaciones telemáticas. Este proceso incluye la aceptación de recibir todas las comunicaciones electrónicas de la Seguridad Social, lo que implica que cualquier notificación futura se enviará exclusivamente a través de este canal digital.

Acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU): Además de la Sede Electrónica, las notificaciones también pueden ser gestionadas a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU). Para acceder a este servicio, es necesario utilizar un medio de identificación seguro, como el certificado digital o el DNI electrónico. La Carpeta Ciudadana es otra herramienta disponible que permite visualizar y gestionar todas las notificaciones en un solo lugar.

La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por “pagos indebidos”: “Me han arruinado la vida”.

Tipos de notificaciones que se reciben

Activar las notificaciones telemáticas implica que el usuario recibirá varios tipos de mensajes importantes que pueden requerir acción inmediata:

Actos de la : Incluyen notificaciones sobre la inscripción de empresas , afiliación , altas y bajas de trabajadores , variaciones de datos , cotización , y liquidación . También se pueden recibir notificaciones sobre sanciones y la resolución de impugnaciones. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) : Incluyen notificaciones sobre la, y. También se pueden recibir notificaciones sobre sanciones y la resolución de impugnaciones.

Resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) : Estas notificaciones pueden incluir resoluciones relacionadas con prestaciones y subsidios , como la incapacidad temporal , permanente , o jubilación .

Actos y resoluciones del Instituto Social de la Marina (ISM): Dirigidos principalmente a los trabajadores del sector marítimo-pesquero, cubren temas relacionados con la seguridad y la protección social específica de este colectivo.

Consecuencias administrativas

Ignorar las notificaciones telemáticas puede acarrear serias consecuencias. La Orden ISM/189/2021 establece la obligatoriedad de estas notificaciones para todas las empresas y autónomos registrados en el sistema de la Seguridad Social. No responder a una notificación en el plazo estipulado puede resultar en la acumulación de deudas, sanciones o la pérdida de derechos sobre ciertos beneficios. Es crucial revisar regularmente el buzón de notificaciones y asegurarse de que todas las comunicaciones sean atendidas a tiempo. Una notificación no leída no detiene el avance de los procedimientos administrativos, lo que podría complicar la situación legal y financiera del receptor.

Dada la complejidad del sistema y la importancia de cumplir con las notificaciones de la Seguridad Social, contar con el apoyo de un asesor laboral puede ser muy beneficioso. Estos profesionales, incluyendo gestores administrativos, graduados sociales y abogados laboralistas, ayudan a gestionar las notificaciones telemáticas, asegurándose de que se cumplan los plazos y se eviten sanciones. Este servicio es especialmente útil para aquellos que no están familiarizados con las herramientas digitales o prefieren delegar estas responsabilidades.