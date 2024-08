El plan ‘salvaje’ de Guillermo y Kate Middleton con sus hijos: pistolas de juguete, bombas de humo y barro

Guillermo y Kate, junto a sus tres hijos. (REUTERS/File Photo)

Los príncipes de Gales han disfrutado de un divertido e inusual plan en familia este fin de semana. En medio del proceso de recuperación de la princesa, Guillermo y Kate Middleton han reaparecido en público para sumarse a un multitudinario evento junto a sus hijos.

El hijo del rey Carlos III y su esposa protagonizaron una auténtica ‘batalla campal’ con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, en el festival Gone Wild celebrado en Holkham Hall, Norfolk. Según apunta la prensa británica, los Gales no dudaron en sumarse al resto de asistentes, compitiendo en la guerra al aire libre con pistolas de dardos de gomaespuma y bombas de humo.

Lejos de limitarse a llevar a sus hijos, Guillermo y Kate se implicaron completamente en el plan y la princesa no dudó en tirarse al barro, tal y como apuntan testigos presenciales como Georgina Barron, jefa de Norfolk Nerf Parties: “La princesa de Gales agarró una pistola Nerf, corrió y jugó entre el barro con sus hijos. El príncipe Louis gritaba con alegría: ‘¡Vamos, Nerf o nada! ¡Hagámoslo!’”, ha relatado, confesando seguir “asombrada por la experiencia memorable” que vivieron.

Imagen promocional del festival Gone Wild. (www.norfolk.gonewildfestival.com)

Barron ha explicado que los príncipes pidieron expresamente no ser fotografiados para poder disfrutar de “un día familiar sano como cualquier otra familia normal”, aunque aclara que no solicitaron ningún protocolo especial para ellos. Además, desde el Palacio de Kensington no han querido hacer comentarios al respecto al tratarse de un plan privado.

La empresaria ha relatado que recibió una llamada a su oficina para informarle de que una “familia VIP muy especial”. “El príncipe y la princesa de Gales, junto con sus tres hijos, llegaron con amigos y familiares. Nos preguntaron si podíamos ofrecerles un juego de Nerf intenso y sin interrupciones y, por supuesto, Norfolk Nerf hizo lo que mejor sabemos hacer”, ha contado al Daily Mail.

Plan en familia

Los príncipes de Gales y sus tres hijos, en una fotografía de archivo. (REUTERS/Hollie Adams)

Esta aparición pública de los príncipes de Gales se produce casi dos meses después de la última vez que se vio a Kate Middleton en un evento. La princesa, que sigue recuperándose del cáncer que le fue diagnosticado a principios de año, reapareció el pasado 15 de junio con motivo del desfile por el Trooping the Colour, anunciando además que iría retomando sus compromisos en la medida en que su estado físico se lo permitiera.

Hace apenas una semana, Guillermo y Kate enviaban un emotivo mensaje a los deportistas británicos que habían participado en los Juegos Olímpicos de París. “De parte de todos los que estamos mirando desde casa, felicitaciones al equipo GB”, dijo la princesa, que no pudo estar presente en el torneo debido a su situación médica. El príncipe Guillermo, por su parte, también quiso expresar su apoyo al equipo olímpico británico: “Bien hecho, equipo GB. Habéis sido una inspiración para todos nosotros”.