Cuál es la indemnización por despido disciplinario

Mujer recogiendo sus cosas tras ser despedida (Freepik)

Un despido disciplinario es la acción que toma una empresa para terminar el contrato de un empleado debido a un comportamiento grave que se considera una violación de sus obligaciones laborales. Este tipo de despido está basado en faltas graves cometidas por el trabajador, como incumplimientos del contrato de trabajo, faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales o físicas al empleador o a otros trabajadores, o una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo.

La empresa que opta por un despido disciplinario debe asegurarse de que la causa alegada está debidamente justificada y documentada, ya que, de ser impugnado, el despido puede ser declarado improcedente por un tribunal laboral, lo que podría obligar a la empresa a indemnizar al trabajador o incluso readmitirlo en su puesto.

Indemnización despido disciplinario

En un despido disciplinario, el trabajador no tiene derecho a una indemnización por parte de la empresa, ya que se considera que el despido se debe a un incumplimiento grave de sus obligaciones laborales. Sin embargo, el trabajador sí tiene derecho a recibir la liquidación correspondiente, que incluye conceptos como los días trabajados y no pagados, las vacaciones no disfrutadas y proporcionales, y las pagas extras devengadas hasta la fecha del despido.

Es importante señalar que, si el trabajador impugna el despido y un tribunal laboral lo declara improcedente o nulo, el empleador puede estar obligado a pagar una indemnización o, en algunos casos, a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo.

Despido improcedente : si el despido se declara improcedente, la empresa deberá optar entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización que, por lo general, es de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Despido nulo: si el despido se declara nulo, la empresa estará obligada a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido y a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la readmisión.

Razones de despido disciplinario

Un despido disciplinario puede llevarse a cabo cuando un trabajador incurre en una falta grave que justifica la terminación inmediata de su contrato laboral. Las razones más comunes para un despido disciplinario incluyen:

Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad: La ausencia sin justificación o los retrasos continuos pueden ser considerados incumplimientos graves de las obligaciones laborales. Indisciplina o desobediencia: Negarse a cumplir las órdenes legítimas del empleador o a seguir las normas internas de la empresa puede dar lugar a un despido disciplinario. Ofensas verbales o físicas: Los insultos, amenazas, agresiones físicas o cualquier tipo de comportamiento violento hacia el empleador, compañeros de trabajo, clientes o terceros pueden justificar el despido. Transgresión de la buena fe contractual: Actos como el fraude, la deslealtad, la violación de secretos de la empresa o la competencia desleal son faltas graves que pueden llevar al despido. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento: Cuando un trabajador reduce de forma constante y voluntaria su rendimiento sin motivo justificado, la empresa puede considerar esta conducta como una falta grave. Embriaguez habitual o toxicomanía: Si estas conductas afectan negativamente al desempeño del trabajo o ponen en peligro la seguridad de otros trabajadores, pueden ser motivo de despido. Acoso: El acoso laboral, sexual o por razones de origen, raza, religión, orientación sexual, etc., es una causa grave que justifica el despido disciplinario del trabajador responsable.

El Tribunal Supremo niega una indemnización de 135.000 euros a una mujer con cáncer por ocultar su estado de salud.