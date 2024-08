Rumores de infidelidad y una acusación: las versiones detrás de la separación de Álvaro Morata y Alice Campello tras ocho años de relación

Álvaro Morata y Alice Campello (Montaje de Infobae)

Alice Campello eliminó el apellido Morata de su perfil de Instagram el domingo por la noche, un indicio claro de lo que se avecinaba. La mañana del lunes, el matrimonio entre la influencer y el futbolista Álvaro Morata, que había durado ocho años, llegó a su fin oficialmente. La separación de la pareja, padres de cuatro hijos, fue anunciada después de que algunas versiones ya sugirieran problemas en la relación.

En la presentación de Morata en su nuevo club, el AC de Milán, el pasado 9 de agosto, ni Campello ni sus hijos asistieron, lo que alimentó aún más los rumores sobre el estado de su matrimonio. La unión, que siempre había sido mostrada en redes sociales como un ejemplo de felicidad familiar, había enfrentado tiempos difíciles, sobre todo en los últimos meses.

Las críticas hacia Morata, especialmente durante la Eurocopa, afectaron profundamente al jugador y algunos medios cuestionaron su desempeño y su idoneidad como capitán del equipo. Morata, que pasó por momentos complicados debido a los ataques a su rendimiento en el campo, ya había aparecido en público sin su alianza matrimonial. “Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa”, llegó a escribir un sitio digital. Campello, en su momento, salió en defensa de su esposo en redes sociales, denunciando las críticas despiadadas hacia el deportista.

Álvaro Morata y Alice Campello (Instagram)

Sin embargo, cerca del entorno del jugador, hubo indicios que sugirieron que Campello no logró ofrecerle la estabilidad emocional necesaria durante este periodo complejo. Este ambiente de tensión habría contribuido al desgaste de la relación, según consignó el sitio El Debate. Además, en los últimos días, surgieron rumores sobre la posible existencia de una tercera persona involucrada en la ruptura, y algunos señalan que podría haber fotografías comprometedoras que se filtrarán próximamente en alguna revista.

Esto habría ocurrido durante sus vacaciones en Marbella, donde Álvaro Morata se encontró en el centro de una tormenta mediática. Varios medios apuntaron que el futbolista español habría estado con una joven hace pocos días, despertando una oleada de reacciones y especulaciones sobre los motivos detrás de su separación con Alice Campello.

En un intento por aclarar la situación, el nuevo jugador del AC Milan utilizó sus stories de Instagram para negar categóricamente las acusaciones y afirmó que un medio, al que no dio publicidad, publicó una noticia basada en supuestas fotos suyas que no existen. “Obviamente se trata de una noticia falsa y ya he exigido una rectificación pública, porque si no voy a emprender acciones legales mañana mismo contra ellos y todos los medios que dañen mi honor con informaciones falsas”, escribió en la red social.

El mensaje de Álvaro Morata sobre su supuesto acto de infidelidad hacia su esposa

En tanto, su ex esposa, la modelo italiana Alice Campello, también desmintió las acusaciones, defendiendo la integridad de Morata y declarando que él le ha dado “todo lo mejor que hay en esta vida y más”.

Estos hechos llevan a concluir que la decisión de la pareja de separarse ya estaba tomada días antes del anuncio oficial, a pesar de mantener la formalidad hasta el último momento. Este desenlace marca el fin de una etapa pública y mediática para los Morata-Campello, en la que ambos compartieron gran parte de su vida familiar y profesional con sus seguidores.

EL ANUNCIO OFICIAL DE LA SEPARACIÓN DE ÁLVARO MORATA Y ALICE CAMPELO

Así confirmó Álvaro Morata su separación de Alice Campello

Así confirmó Alice Campello su separación de Álvaro Morata