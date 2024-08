La sincera reflexión de una joven española sobre cómo es vivir en Suiza: “No me llena nada, pero el bolsillo un poco. Las cosas, como son”

Joven española residente en Suiza, Rocío Salmoli (@rociosalmoli en TikTok)

Si para algo sirven las redes sociales es para descubrir otras culturas sin tener que salir de casa. A menudo, las personas que se mudan de España a otros países las utilizan para compartir sus descubrimientos y ayudar a otros ciudadanos a decidir sus futuros destinos de viaje y ofrecer consejos útiles para la adaptación en el extranjero. Es el caso de Rocío Salmoli (@rociosalmoli en TikTok) una joven española que reside en Suiza y que aprovecha algunos de sus vídeos para contar sus experiencias viviendo allí. En uno de los últimos posts que ha subido a la red social china habla sobre lo poco que le gusta vivir en su país adoptivo.

“Tres meses que llevo ya viviendo en Suiza”, comienza exponiendo Rocío. “Es fácil, es superguay, vete a emprender tu vida que ya verás como te llena eso”, continua expresando con ironía y recordando lo que le decían otras personas, para terminar admitiendo “No me llena nada. El bolsillo un poco. Las cosas como son”.

La española parece no estar a gusto viviendo en un país donde la gente es tan reservada. Según su experiencia los suizos son “gente fría”, y cualquiera que haya vivido allí, lo reconoce. Otra cosa que no le gusta es el clima que hace generalmente: “De siete días que tiene la semana, ocho están lloviendo”, bromea, aunque reconoce que cuando hay un buen día (despejado), el paisaje es “muy bonito”.

Algo positivo que tienen suizos es que son muy puntuales, sobre todo en relación con el transporte público. Y aunque no esté completamente contenta, la joven recomienda salir de España a trabajar cuanto antes, por lo menos para probarlo y disfrutar de la experiencia.

Al publicar el vídeo, rápidamente los comentarios se llenaron de experiencias de personas migrantes contando situaciones parecidas o desmintiendo a la protagonista del vídeo. “Suiza no es un país para cualquiera, están los que progresan y los que no. De 300 a tres les va bien, a dos, más o menos, y al resto, mal o se regresa”, explicaba uno, mientras que otro admitía que“Este país es para hacer dinero no para vivir”.

