Daneses, checos o suizos: Estos son los extranjeros mejor valorados por la banca española para otorgar hipotecas

Los extranjeros con mejor 'fama' a la hora de obtener hipotecas en España (Europa Press)

La obtención de una hipoteca en España puede ser un proceso complicado para los ciudadanos extranjeros, en especial si no residen en el territorio nacional. Factores como el país de origen o la moneda en la que reciben sus ingresos mensuales juegan un papel clave en la decisión de los bancos para otorgar un préstamo hipotecario. El director de hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, ofrece una visión detallada sobre las diferencias en las condiciones para obtener una hipoteca entre un ciudadano extranjero no residente, un español no residente y un extranjero residente.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que los bancos entienden que un extranjero no residente no busca comprar una primera vivienda, sino una segunda residencia en España. Por tanto, las exigencias serán mayores para conceder la hipoteca. Un extranjero residente tampoco tendrá las mismas condiciones que un español nacionalizado, aunque este viva fuera de España”, explica Colombelli en una entrevista para Europa Press.

Limitados por los tipos de interés

Existe una creencia generalizada de que los extranjeros son responsables del incremento en los precios de las viviendas y dificultan el acceso a la compra para los españoles. Sin embargo, Colombelli aclara que “en realidad no tienen tan fácil comprar vivienda en España y, mucho menos, acceder a una hipoteca”. Uno de los principales desafíos para los extranjeros no residentes es la limitación de los tipos de interés y los porcentajes de financiación.

Según iAhorro, un residente español puede llegar a obtener financiamiento de hasta el 80% del precio de la vivienda, mientras que los no residentes suelen recibir aproximadamente el 60%. “Estamos viendo hipotecas con tipos de interés fijos al 2,5% TIN para perfiles medios en el mercado español. No obstante, para extranjeros, aunque tengan un perfil mejor, ese tipo de interés seguramente esté por encima del 3% TIN”, apunta el portavoz de iAhorro.

¿Qué extranjeros tienen más fácil hipotecarse en España?

Dependiendo del lugar de origen, los extranjeros tendrán más o menos posibilidades de conseguir una hipoteca en nuestro país. “Si la persona que pide una hipoteca aquí procede de un país de la Unión, no tendrá problemas para que los bancos le ofrezcan un préstamo con condiciones más o menos buenas”, matiza el portavoz. " Si viene de fuera de la UE, la operación saldrá adelante dependiendo del país y de la moneda en la que cobre: si es una moneda devaluada, o en riesgo, se complica muchísimo”.

Además, el cliente puede cambiar la moneda de pago del préstamo en cualquier momento, lo que aumenta el riesgo de la operación bancaria. Es decir, que si el hipotecado reside fiscalmente en el Reino Unido, puede solicitar que su hipoteca se convierta a libras esterlinas, y esto es lo que “echa para atrás a la banca”, lamenta Colombelli, que añade que “si cobra en euros, el riesgo es cero, aunque también hay monedas que se consideran de riesgo mínimo, como los francos de Suiza y de Luxemburgo, y la corona checa, danesa y sueca. Por esto, los ciudadanos de estos países están mejor vistos por la banca y tienen mucho más fácil poder conseguir una hipoteca en España”.

Por el contrario, afirma que “quien cobre en pesos argentinos, por ejemplo, lo tiene muy complicado por lo devaluada que está esta divisa. También las monedas americanas son un poco más difíciles de aceptar para la banca, aunque eso no quiere decir que no se les financie; existen métodos para ello, como hacerlo a través de una sociedad patrimonial”. Colombelli explica que esta fórmula está destinada sobre todo en caso de “grandes patrimonios que compran la vivienda como inversión, para destinarla después al alquiler”.