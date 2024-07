Nacho Cano acusa en un vídeo a Maduro y Zapatero de su imputación por “ser amigo de Ayuso”

Nacho Cano asegurando que su imputación se trata de un intento de distraer la atención de los problemas de la banda de Sánchez, Zapatero y Maduro (Cremades & Calvo-Sotelo).

Este martes una jueza de Madrid ha resuelto abrir diligencias contra el productor y cantante Nacho Cano ante la posibilidad de que este mantuviera a veinte becarios, fingiendo que eran turistas, en su musical Malinche. Tras conocerse la noticia, el acusado ha decidido responder a la imputación con un vídeo en el que asegurado que todo se trata de “un montaje de la banda de Maduro, Sánchez y Zapatero”, que pretende “poner cortinas de humo a sus historias”.

En la grabación, difundida en las redes sociales del músico y en la de la firma de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, Nacho Cano ha señalado que, si ya su detención el día 9 tuvo lugar “justamente cuando estaban imputando a Begoña Gómez”, el auto de la jueza ha llegado también en la misma fecha en la que “el juez Peinado va a preguntarle a Pedro Sánchez”. Estos hechos, para él, son “muchas casualidades”.

Unas becas con fondos privados

Sobre su supuesto delito de traer a becarios de manera irregular, ha asegurado que el procedimiento ha sido el mismo que hizo con el espectáculo Hoy no me puedo levantar, en el que gracias a unos fondos “con dinero privado” se crean “unas becas en México para los integrantes del elenco que va a estrenar allí”. Estas becas son para que el reparto venga a Madrid desde el mes de diciembre hasta agosto, haciendo dos o tres horas solo de trabajo en el escenario “porque tienen que tenerlo, porque de eso se trata”.

Sobre la denuncia de una de las chicas que formaba parte de estos becados, ha asegurado que se trataba de una chica “muy conflictiva”, y que la denuncia “la emite para pedir un asilo en España porque tiene un novio o marido o amante colombiano en México, que ha sufrido ella violencia de género”. Una denuncia que, recuerda, se hizo más de medio año antes de que se procediera a su detención.

Una actuación policial que Nacho Cano define en el vídeo como “absurda”. “A lo mejor en todos los inmigrantes ilegales que vienen y que nosotros subvencionamos sí hay algo”, se queja, “o a lo mejor esos inmigrantes son interesantes porque son un voto”. De este modo, considera que todo el proceso legal viene motivado “porque soy amigo de Ayuso, porque apoyo a Ayuso, porque pienso como Ayuso”.

“Ellos son a los que hay que investigar”

Cano ha vuelto a señalar directamente a Pedro Sánchez como promotor de su imputación, “que es de la banda de Maduro”. A propósito de este último, el cantante ha recalcado que “hoy la noticia tendría que ser que los venezolanos por primera vez masivamente, quieren que estos sinvergüenzas se vayan fuera”. Un escenario que, en su opinión, tendría que producirse en España. “Lo que pasa es que aquí nos tienen ya acojonados o algunos los tienen acojonados”.

El productor musical termina, por todo ello, insistiendo en que las supuestas irregularidades de sus becados son “un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro, o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero” para distraer a la gente de los problemas que pueden perjudicarles a ellos.

“Ellos sí que mueven dinero público de todos nosotros para gastárselo en sus historias”, asegura. “Esta gente está ahí con trucos y está ahí con falsedades. Ellos son a los que hay que investigar, no a mí, pero a mí si quieren que me investiguen. Y es que él, por el contrario, considera que no tiene nada que ocultar. “Cuando me llame el juez iré y a las preguntas responderé”.

“Y yo cada vez que me den voy a salir porque no tengo nada que ocultar, porque llevo ya siete presidentes y yo sigo y este pasará y yo seguiré”, continúa. No le importa la mala publicidad que pueda crearle el auto judicial: “Yo solo quiero los espónsores valientes, los demás no los quiero y solo quiero el público valiente, tampoco quiero el otro”.

El músico Nacho Cano achaca a su apoyo a Ayuso su reciente detención.