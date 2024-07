Mario Conde carga contra los bancos por contribuir a la inflación: “No es que suba el valor del aceite de oliva, baja el valor del euro”

El presidente de Banesto, Mario Conde, en una foto de los años 90. (Efe/Rafael Díaz/Archivo)

Mario Conde, el exbanquero conocido por su papel en el sector bancario durante la década de los 80 y su posterior condena por estafa y apropiación indebida en el ‘Caso Banesto’, ha lanzado una seria advertencia sobre los peligros de la creación de dinero artificial y su impacto en la economía. Durante su participación en el pódcast ‘Wall Street Wolverine’, Conde explicó cómo los bancos contribuyen significativamente a la inflación mediante la creación de dinero sin respaldo en la economía real.

La Creación de Dinero Artificial y la Inflación

Conde comenzó su intervención explicando el concepto de dinero artificial y su origen en la banca. “Dos focos de creación de dinero artificial que la gente no es consciente: uno, la banca. Yo me di cuenta que yo creaba dinero. Tú me das 100.000 dólares y me los pones en la cuenta para que te lo guarde. ¿Te lo guardo? No, eso se los presto a él. El banco no está ganando dinero con mi dinero; estoy ganando dinero con tu dinero. Es una diferencia enorme”, explicó Conde en el pódcast ‘Wall Street Wolverine’.

El exbanquero subrayó que este mecanismo, donde el dinero depositado en un banco es prestado a otros, genera una capacidad de compra artificial. Este incremento en la demanda, sin un correspondiente aumento en la oferta de bienes y servicios, es un factor clave en la inflación. “La gente no es consciente de una cosa. Lo que genera de verdad la inflación es la impresión gratuita de dinero sin correspondencia con la oferta porque es crear una capacidad de compra artificial. Si se crea una capacidad de compra artificial, las cosas valen más. Por tanto, no es que suba el valor del aceite de oliva. No. Es que baja el valor del euro”, argumentó Conde.

Impacto sistémico en la economía

Conde destacó que la inflación resultante de la creación de dinero sin respaldo no solo afecta a productos específicos como el aceite de oliva, sino que es un reflejo de un problema más amplio y sistémico. La depreciación del euro frente a la creación masiva de dinero lleva a un aumento generalizado de los precios, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esta situación, según Conde, es una consecuencia directa de políticas monetarias expansivas que no se corresponden con un crecimiento real de la economía.

“La creación de dinero artificial por parte de los bancos no solo genera inflación, sino que también distorsiona el valor real del dinero. Cuando los bancos prestan más dinero del que realmente tienen, están esencialmente creando dinero de la nada. Esto no solo aumenta la demanda artificialmente, sino que también reduce el valor del dinero en circulación, depreciando así la moneda”, explicó Conde. El exbanquero también mencionó cómo esta inflación afecta a diferentes sectores del mercado y al poder adquisitivo de las personas. El aumento de los precios no es simplemente un reflejo de una mayor demanda, sino una señal de que el valor del dinero ha disminuido.

“La gente siente que las cosas son más caras, pero lo que realmente está ocurriendo es que el valor del dinero está disminuyendo. Esto es una consecuencia directa de la creación de dinero sin respaldo, que es una práctica común en el sistema bancario actual”, añadió Conde.