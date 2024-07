Qué pasa si un funcionario quiere volver a su puesto después de una excedencia

Caso de Excedencia Voluntaria por Interés Particular: Juan, funcionario de una delegación del gobierno, toma una excedencia voluntaria por interés particular para realizar un proyecto personal. Tras cinco años, solicita su reincorporación. Sin embargo, debido a que este tipo de excedencia no garantiza la reserva del puesto, Juan debe esperar hasta que haya una vacante adecuada en su departamento.