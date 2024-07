La amenaza de Garamendi si el Gobierno aprueba la reducción de jornada sin pactar con la CEOE y el dardo a Yolanda Díaz

Antonio Garamendi y Yolanda Díaz. (Montaje de Infobae con imágenes de EFE)

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en España está cada vez más lejos. El Gobierno, y el Ministerio de Economía en concreto, tienen claro que esta medida tiene que ser acordada con la patronal e implementada de manera flexible en las empresas, tal y como aseguraron fuentes cercanas al departamento que dirige Carlos Cuerpo a Infobae España. Piensan que esta es la única manera de conseguir apoyos parlamentarios y que esta iniciativa pueda perdurar en el tiempo.

Lo que la CEOE no quiere, bajo ningún concepto, es que la reducción se acabe aprobando por ley y sin el apoyo de la patronal. Y esto es lo que cree el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, que puede pasar. En una entrevista publicada este lunes por El País pide que la limitación de las horas de trabajo se gestione a través de la negociación colectiva, pero reclama su derecho a mantener su negativa. De momento, no se han levantado de la mesa.

“Tan democrático es decir que sí como decir que no cuando consideramos que no es bueno”

“Nosotros, desde luego, expondremos por qué pensamos que no es un tema razonable en este momento. Nosotros seguimos sentamos en la mesa, seguimos hablando, pero tan democrático es decir que sí como decir que no cuando consideramos que no es bueno. La necesidad [de esta medida] los más pequeños, el campo, las empresas con contratación públicas, es que no la ven. Salvo que se les ofrezca algo especial”, ha apuntado el presidente de la CEOE.

“Va a haber convenios que se paralicen”

Garamendi teme que Gobierno y sindicatos lleguen a un acuerdo y dejen fuera a los empresarios. “Si esto pasa así [reducción de jornada por ley], ¿qué va a pasar? Que para qué vamos a negociar el convenio. ¿Para qué? Si nos recortan la jornada va a haber muchos convenios que se paralicen”, amenaza el empresario. “Yo creo que es evidente. Y luego hay algo que sí os tengo que decir: es legítimo, pero es un pacto político. Que dos partidos llegan a un acuerdo, pero a nosotros no nos obliga a un pacto”, agrega.

Trabajo negociará reducción de jornada solo con UGT y CCOO, pero deja la puerta abierta a CEOE.

El líder de la CEOE defiende que su formación va a estar “a lo que tiene que estar” y dirá sí o no en función del desarrollo de los acontecimientos. “Nos hemos sentado a la mesa y se nos dice ‘esto es así y tienes que aceptar esto y luego hablamos’. Pero ¿cómo que tengo que aceptar esto y luego hablamos? Esto no se hace así. Y yo no discuto, hazlo por real decreto. Vete al Parlamento y que te lo aprueben. Esta es la baza que juega la patronal. Y es que habría que ver si algunos de los socios habituales de Pedro Sánchez, los que están más a la derecha, lo aprobarían, como Junts o PNV.

El dardo a Yolanda Díaz y sus “campañas”

En la entrevista, Garamendi destaca el hito que fue aprobar la reforma laboral. Sin embargo, dice que no puede estar de acuerdo en que, “por motivos políticos”, se cambie ya en un año y medio. “El tema de la prioridad de los convenios [autonómicos] viene como consecuencia de un pacto político. Eso da una inestabilidad a los acuerdos a los que llegas. Nosotros, si llegamos a saber eso, posiblemente no hubiéramos... No estaríamos de acuerdo”, señala.

A la pregunta de si ve una “deslealtad” los cambios que se están en incorporando, asegura que sí.” Tenemos la impresión de que el Ministerio de Trabajo, lo digo con claridad, a veces se está utilizando para otro tipo de campañas, diferentes de lo que es sentarnos en la mesa. Cada día tenemos noticias nuevas”, ha apuntado en contra del ministerio que dirige Yolanda Díaz. E insiste: “Creo que se está utilizando a veces para fines políticos, independientemente de para sentarse para ver los temas”.