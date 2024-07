Estas son las enfermedades por las que te pueden quitar el carnet de conducir

(iStock)

Renovar el carnet de conducir es una de las situaciones que todo conductor tendrá que realizar a lo largo de su vida cotidiana. Sin embargo, llegará el día en el que esa simple acción no será posible para cientos de conductores. Una avanzada edad, problemas físicos o incluso enfermedades pueden alejarte de volver a coger un coche como piloto. Ahora, la preocupación que muchos tienen es saber qué enfermedades son las que conllevan la retirada del permiso de conducir.

La decisión corre a cargo de la Dirección General de Tráfico (DGT), junto a médicos que han de evaluar bajo sus criterios qué patologías no pueden ser compatibles con la obtención de la licencia para conducir. Las razones en las que se basa la medida son “crear un ambiente de seguridad en carretera que sea mejor, tanto para ti como para el resto de conductores”, señala la institución. Eso sí, también existen algunas excepciones en las que se permitirá coger el coche, pero bajo un alto nivel de precaución. Para ello, un informe realizado en un corto periodo de tiempo debe probar que esa afección no tiene consecuencias, permitiendo así obtener o renovar el permiso.

Enfermedades incompatibles con la conducción

Las enfermedades incompatibles con la retirada del carnet de conducir son varias. Aunque no todas las patologías existentes te van a dejar sin poder conducir, es importante conocer los riesgos que estas suponen al ponerse al volante. La gran mayoría de las enfermedades aparecen conforme pasan la edad y los años. Por ello, hay que estar muy pendientes de las recomendaciones médicas en los chequeos que se realicen.

1. Problemas de visión

Una de las aptitudes más necesarias a la hora de ponerse al volante de un vehículo es la vista. Una perfecta salud de nuestra visión nos permitirá tener una mejor percepción de lo que nos rodea, algo fundamental que evita muchos accidentes.

Cualquier enfermedad que suponga una reducción significativa de la visión podría ser considerada como no apta para poder ser piloto de cualquier vehículo. Además, en caso de perder parte de la visibilidad, se deberá pasar por un periodo de seis meses sin conducir. Una vez pasado ese tiempo se le realizará una prueba para valorar mejoría y en caso de no haberla no se le podrá renovar el carnet.

2. Enfermedades cardíacas

Este tipo de enfermedades hemos de tenerlas muy en cuenta. Las intervenciones quirúrgicas relacionadas con estas patologías dificultan las posibilidades para manejar. No obstante, con una buena recuperación y, por supuesto, bajo la supervisión y alta médica, es posible volver a tener acceso al carnet de conducir. Dentro de esta dolencia podemos encontrar diferentes afecciones como arritmias, infartos agudos o llevar algún marcapasos incorporado.

3. Enfermedades neurológicas

La salud mental, de gran importancia para un buen bienestar, también se presta imprescindible a la hora de obtener la renovación o ser retirado de la posesión de su carnet. En el momento en que las enfermedades mentales están muy avanzadas, es muy difícil que se pueda obtener de nuevo la renovación del permiso. Entre las afecciones más comunes están: alzhéimer, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, temblor esencial, esclerosis múltiple, distrofia muscular, osteoporosis, Parkinson y artritis reumatoide.

4. Enfermedades endocrinas y metabólicas

En este caso, es importante saber que hay excepciones. Si tienes diabetes, por ejemplo, y necesitas insulina, deberás contar un informe médico favorable para la obtención del carnet. Sin embargo, en la situación de padecer hipoglucemia, deberán pasar al menos tres meses desde el último episodio para poder volver a conducir.

5. Problemas en el sistema respiratorio

Si padeces apnea de sueño, solo podrás renovar el carnet por tres años, siempre y cuando exista un informe favorable de su médico. Sin embargo, a aquellos que padezcan una disnea permanente en reposo o de esfuerzo leve no les será posible renovar su permiso.

6. Problemas en el sistema renal

Finalmente, el sistema renal también podría dejarte sin carnet, pues todas las enfermedades que conlleven un complicado tratamiento reducen las posibilidades de renovación. No podrán renovar, de forma permanente, aquellos pacientes que estén bajo tratamiento de programas de diálisis. Excepcionalmente, podrían hacerlo en caso de que el médico realice un informe favorable. Además, aquellos trasplantados renales podrán volver a conducir tras seis meses de reposo.