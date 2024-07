¿Qué hacer cuando te pica una medusa? Esto recomienda la OCU

Un ejemplar de carabela portuguesa (Ayuntamiento de Dénia / X)

Hoy comienza la operación salida de mediados de julio. Muchos españoles empiezan sus vacaciones y eligen como destino preferido la costa. Aunque el sol y el mar son factores que atraen, hay que tener en cuenta que las playas también están ocupadas por insectos y animales, entre ellos las medusas, y que pueden llegar a interferir a la hora de disfrutar del verano.

Si durante un baño te tropiezas con algún “bicho” marino, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda actuar con rapidez para ahorrar tiempo y dolor. Además, es importante acudir cuanto antes al puesto de socorro y preguntar a los socorristas.

Si te encuentres a una medusa, lo más probable es que te pique, ya que solo hace falta un roce para que aparezca un sarpullido doloroso con aspecto de ampolla. La severidad de la reacción varía, puesto que los tentáculos de las medusas liberan diferentes toxinas según la especie. Los tipos de medusas presentes en las costas de España suelen provocar solo picazón e inflamación, pero en lugares como Filipinas o Australia, algunas especies pueden causar problemas graves, incluyendo riesgos severos como una parada cardiorrespiratoria en casos extremos. Es importante informarse bien antes de acudir a playas exóticas.

Primer paso: despegar los tentáculos

En el caso de nuestro país, si te pica una medusa, es fundamental actuar con precaución. Según la OCU, lo primero que hay que hacer es despegar los tentáculos adheridos a la piel, pero evitando usar las manos, ya que las medusas, incluso muertas, pueden seguir siendo venenosas. En lugar de eso, es mejor emplear unas pinzas, una toalla gruesa o una tarjeta para eliminar los tentáculos de manera segura.

Una vez se hayan retirado los tentáculos, hay que limpiar la herida con agua de mar o suero fisiológico. Es importante evitar el uso de agua dulce, ya que esto puede intensificar el dolor al promover la liberación del veneno. Tampoco se debe frotar ni rascar la zona afectada.

En cuanto al dolor, aplicar hielo puede ayudar a aliviarlo, pero hay que proteger bien la piel del contacto directo con el agua derretida usando una bolsa plástica o una tela impermeable. Si la hinchazón es considerable, lo mejor es consultar a un médico, ya que podría hacer falta una crema con corticoides o un analgésico. También es importante vigilar la herida para prevenir cualquier posible infección.

Alerta en España por la carabela portuguesa

Aunque la carabela portuguesa generalmente se encuentra en aguas cálidas de zonas tropicales y subtropicales, en ocasiones puede aparecer en las costas de España. La picadura de este organismo es muy dolorosa y puede ser fatal para personas alérgicas o extremadamente sensibles al veneno. Aunque es raro que aparezca en nuestras playas, si sufres una picadura de carabela portuguesa, es importante seguir procedimientos similares a los recomendados para las picaduras de medusas.

Aunque la evidencia científica es limitada, sumergir la zona afectada por una picadura de carabela portuguesa en agua caliente durante unos 20 minutos puede ayudar a reducir el dolor. Es crucial evitar el exceso de calor para no causar una quemadura que empeore la situación. Si no es posible sumergir la extremidad, una ducha de agua caliente también puede ser efectiva. Si no tienes acceso a agua caliente, la aplicación de hielo puede ser una alternativa.

Sin embargo, asegúrate de usar una bolsa de plástico o una tela impermeable para prevenir el contacto del agua dulce con la piel a medida que el hielo se derrite. Tras la fase inicial, es fundamental consultar a un médico, especialmente si la inflamación es severa o si la herida muestra signos de infección. En casos de reacción alérgica grave o deterioro del estado general, contacta de inmediato con los servicios de emergencia.