La cara menos conocida de José Mota: la estafa que sufrió, su matrimonio con una azafata del ‘Un, dos, tres’ y un hogar en ruinas

Uno de los rostros icónicos que ha dejado la televisión es el del José Mota. Un cómico manchego que lleva años ligado a RTVE, cadena pública en la que acostumbra a arrancar sonrisas cada fin de año con sus especiales de Nochevieja, donde repasa toda la actualidad acontecida en los últimos 12 meses con un característico toque de humor e ironía.

Al margen de su faceta profesional, su nombre copa los titulares de la prensa tras haber realizado una importante adquisición mobiliaria. El que fuera presentador José Mota Live Show, emitido en La 1 junto a Patricia Conde, ha contado con la ayuda del actor y director de cine, Santiago Segura, y el administrador del teatro Príncipe Pío, Luis Álvarez, para comprar el castillo de Pedraza, en Segovia, que perteneció a la familia del pintor Ignacio Zuloaga.

Y es que la gran fama y popularidad de la que goza el que fuera jurado de Mask Singer le ha llevado a tener varias empresas, que le permiten obtener jugosas cifras. Es por ello que no es de extrañar que, dentro de un tiempo, esta joya histórica se sume a la lista de sus exitosos inmuebles. Pero, más allá de su desarrollo en diferentes medios de comunicación y de su notoriedad como empresario, ¿qué conocemos de José Mota?

Los hijos de José Mota

Receloso de su intimidad, apenas se conocen detalles de su vida personal. No obstante, José Mota cuenta con una familia numerosa de tres hijos, fruto de su matrimonio con Patricia Rivas, a quien le dio el ‘sí, quiero’, en 2005 en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en Colmenar Viejo (Madrid). El rostro de la actriz y cómica empezó a ganar popularidad cuando trabajaba de azafata en el programa Un, dos, tres. Tras haber realizado varias incursiones en televisión, su gira dio un giro de 180 grados cuando conoció a José Mota, allá por el año 2000.

Después de haber unido sus vidas en matrimonio, en 2007 Patricia y José tuvieron a su primera hija, Daniela, quien llenó de alegría su día a día. Sin embargo, en el verano de 2010, la actriz tomó la decisión de separarse del manchego debido a que “no le ponía suficiente atención”. Aquel bache en su relación le mantuvo un año separados.

José Mota en la presentación de su nuevo programa, 'José Mota Live Show'.

Tras volver a darse una nueva oportunidad, la pareja hizo frente un duro golpe cuando Rivas sufrió un aborto a los cuatro meses de gestación. Un irreparable capítulo que, en parte, les ha ayudado a superar José, quien llegó a sus vidas en agosto de 2013, y Valeria, que nació en octubre de 2015. “Soy padre de una familia numerosa y llevo mal los horarios laborales. Ayer, por ejemplo, llegué a casa a las tres de la madrugada y he podido estar solo quince minutos con mi hijo. Se pagan precios”, afirmó en una entrevista para ¡Hola!, en 2016, sobre la dificultad de compaginar su vida profesional con su faceta personal.

Un hogar en ruinas

Con sus tres hijos, el matrimonio formó una familia numerosa. Con la idea de tener un hogar más cómodo y amplio para cada uno de ellos, José Mota compró una casa al norte de Madrid, donde todos se trasladaron. Si bien los cinco llegaron dispuestos a empezar un nuevo camino, lo cierto es que aquel domicilio terminó por empañar sus sueños, pues estaba en ruinas.

Goteras, puertas que no cierran, azulejos que se rompen, son algunos de los desperfectos que caracterizaban el inmueble. Dolido por la situación, el actor y productor tomó la decisión de demandar a la promotora, dando lugar a un largo proceso judicial que, afortunadamente, se saldó con una sentencia a favor del cómico. La empresa tuvo que indemnizar a la familia con la suma de 200.000 euros.

Víctima de una estafa

José Mota también se vio envuelto en otro proceso judicial. En 2017, el humorista fue víctima de la estafa de Paco Sanz, un hombre que engaño a muchas celebridades simulando una enfermedad ficticia llamada Síndrome de Cowden. El manchego se unió a la supuesta causa y le donó 5.000 euros para ayudarle con una enfermedad que, en realidad, no padecía.

“Lo siento de veras, sobre todo porque hay personas que realmente necesitan ser ayudadas y este tipo de casos no les benefician. He declarado lo que ocurrió y ahora está en manos del juez”, afirmó José Mota, sobre el juicio. Tras haberse conocido la sentencia, el actor declaró que quería que Sanz devolviese “el dinero a la sociedad” puesto que este tipo de conductas “son lamentables”. “Jugar con la salud y la enfermedad para captar ayuda económica me parece absolutamente horrible”.