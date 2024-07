Un hombre mata a tiros a su mujer y después se quita la vida en Alicante: quinta víctima por violencia machista en un fin de semana negro

Decenas de personas portan carteles, durante una manifestación por el 25N, a 25 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (Lorena Sopêna / Europa Press)

Un hombre ha matado con una escopeta a su mujer y posteriormente se ha quitado la vida en Alicante, en un hecho que la Policía Nacional investiga como un caso de violencia machista. La víctima es una mujer rusa de 33 años y el presunto autor del crimen es un español de 36 años.

Según informa la Policía Nacional y lo ha recogido EFE, este domingo por la noche recibió un aviso de vecinos y familiares y al acudir a la vivienda encontraron los cuerpos de ambos, la mujer asesinada presuntamente con un arma de fuego por su pareja. De confirmarse como un crimen machista, sería el quinto en este fin de semana.

Salou y Sabadell

En Salou un hombre de 86 años ha sido arrestado por presuntamente asesinar a su pareja de 76 años. El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del sábado, según han informado los Mossos d’Esquadra a EFE, momento en el que los vecinos dieron la voz de alarma de que algo estaba ocurriendo en la vivienda. Al llegar los agentes se encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y detuvieron al hombre como sospechoso del crimen.

Otro de los crímenes también ha ocurrido en Cataluña, pero esta vez en Sabadell. En la madrugada del domingo, sobre las 05:00, la Policía Catalana fue alertada del crimen, en el que la mujer fue presuntamente acuchillada por su expareja, mientras sus dos hijas pequeñas se encontraban en el domicilio.

Los Mossos d’Esquadra localizaron y arrestaron al sospechoso en la vía pública sobre las 18:00 horas, tras ser identificado por los agentes como el hombre buscado por el crimen cometido durante la madrugada. Antes de su arresto, un grupo de vecinos incendió la casa del detenido alrededor de las 09:00 horas.

El Ayuntamiento de Sabadell ha declarado luto oficial y convocado un minuto de silencio el lunes al mediodía, además de una concentración a las 18:00 horas. Todos los grupos del Consistorio, con la excepción de Vox, han aprobado una declaración de rechazo y condena contra la violencia machista.

Madrid

En Madrid, un hombre ha sido detenido el sábado por la mañana acusado de haber asesinado a una mujer en el barrio de Carabanchel, según información proporcionada por la Policía Nacional este domingo. La investigación está evaluando si el caso está relacionado con violencia de género.

Fue el propio sospechoso el que alertó al 112, que a su vez contactó a la Policía y al llegar al domicilio los agentes encontraron a una mujer sin vida tendida en una cama. Los servicios médicos confirmaron su fallecimiento y la Policía Científica y el Grupo de Homicidios se hicieron cargo de la investigación en el lugar.

Desde Emergencias Madrid informaron que alrededor de las 06:00 horas del sábado recibieron una llamada de un hombre reportando que su pareja estaba inconsciente y no respondía. Al llegar, los servicios de emergencia confirmaron que la mujer había fallecido y no podía ser reanimada. No se observaron signos externos de violencia en el cuerpo, algo que se determinará con la autopsia.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

(Noticia en ampliación) (con información de EFE)

