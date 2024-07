“Hoy a Pablo le ha apetecido....”: quién es Roro, la influencer que hace pasta, queso y hasta chocoflakes caseros para su novio

Roro Bueno y su novio Pablo (@roro.bueno)

Pappardelle con ragoût de pato a la naranja, una lasaña de rabo de toro o chocoflakes para desayunar son algunas de las cosas que a Pablo, el novio de la creadora de contenido Roro Bueno (@roro.bueno) le apetece comer. En TikTok recetas hay muchas, millones, pero pocas vistas como las de esta tiktoker de 22 años, en la que compra únicamente los ingredientes indispensables en el supermercado y pasa a hacer todo desde prácticamente cero, desde el pan para un sándwich, o hasta el queso o la mantequilla, mientras utiliza muletillas como “hoy no quería complicarme en la cocina”. La joven también hace hasta sus propios vestidos porque “no sabía que ponerse” y hasta imprime y encuarderna un libro para regalárselo a su novio por su cumpleaños.

Los vídeos de Roro se enmarcan tras la apariencia de hacer que parezca fácil o poco laborioso una receta con muchísimos pasos que llevan muchas horas, además de un elemento clave: su voz. En todos los vídeos que publica en su perfil la joven utiliza un voz extremadamente dulce. Estos elementos hacen que su vídeos sean tan virales que personalidades como la cantante Rosalía o el streamer Ibai Llanos se cuelen entre sus seguidores y comenten en el perfil de la usuaria. De hecho, su vídeo más viral, a 11 de julio de 2024, supera los 43 millones de visualizaciones y en total acumula 1,2 millones de seguidores solo en TikTok.

Roro prepara sándwich con ingredientes hechos desde cero para Pablo y se volvió viral (TikTok)

A esto hay que sumarle que el característico formato y la gran elaboración elaboración de las recetas en las que siempre suele mencionar que lo hace porque “a Pablo que ha apetecido” se han convertido en un meme. Ahora, en cada vídeo destacan siempre una gran cantidad de comentarios humorísticos: “Empiezo la receta antes de echarme novio que si no no me da tiempo”, ironizaba la usuaria @clowningpats en uno de sus vídeos. “Pablo siempre tiene hambre, a mi casa que no venga”, escribía otro usuario. “¿Puede parar Pablo de pedir cosas?”, comentó también Ibai Llanos en uno de los vídeos.

De los memes a las acusaciones de ‘tradewive’

El primer vídeo viral de López Bueno llegó el pasado 18 de mayo, y fue también la primera receta que publicó, como indica su perfil a día de hoy. “Hoy le he preguntado a mi novio que qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta. Así que he decidido hacerle unos pappardelle con ragú de pato a la naranja”, comienza diciendo, en cuyos vídeos se graba siempre en la cocina. La clave del vídeo está en que, como menciona, para preparar la receta tardó cuatro horas en preparar el pato; mientras tanto hacía los pappardelle caseros con harina y huevo; y también hacía ella misma el queso ricota que incluía la receta.

El gran y laborioso proceso de la receta llevó a que se crearan numerosos memes parodiando los vídeos de la usuaria. “Hoy a Pablo se le ha acabado el protector solar, así que voy a hacerlo yo misma para que no se queme”, parodiaba la usuaria @infarmarte, en el que proseguía asegurando que se matriculó en Farmacia en la universidad, practicó durante cinco años en el laboratorio hasta obtener el título.

Pero sus vídeos también han dado para polémicas. Muchos usuarios la han acusado de crear contenido ‘trad wife’, resultado de unir las palabras ‘traditional’ y ‘wife’ en inglés, mujer tradicional en español. Este movimiento busca recuperar valores machistas relacionados con la esposa sumisa que se dedican a cuidar a su marido.

“El movimiento tradwife consiste en que la ‘buena mujer’ sólo sirve a su hombre en todo (un hogar limpio y con la comida hecha, sexo siempre que el hombre quiera, y buena imagen para que el hombre presuma de buena mujer ante otros hombres)”, escribe en un tuit el usuario Víctor Cienfuegos (@A_Hundred_Fires en X, antes Twitter). “Poner esa voz de niña de 6 años y el movimiento tradwife no van separados, porque la “buena mujer” es un alma indefensa que no sabe nada de la vida, requiere una figura paternalista que le guíe”, añade.

Sin embargo, en una entrevista con el medio HuffingtonPost, la propia Roro ha negado estas acusaciones. “Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos”, señaló la influencer.

“Yo digo ‘a Pablo le apetecía’, pero la realidad es que a mí me gusta más dar que a él pedir, y muchas veces lo que pasa es que a mí me apetecía hacérselo a Pablo, y él solo tiene que decir que sí”, ha matizado.