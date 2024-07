Marlaska desplaza de su destino a policías en prácticas para cubrir las vacantes en la operación Paso del Estrecho: “Es un caos total”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puerto de Algeciras. (Ministerio del Interior)

El “mayor dispositivo migratorio de Europa” no cuenta con suficientes policías. Después de que el Ministerio del Interior abriese una convocatoria para reforzar la operación Paso del Estrecho (OPE) con 271 efectivos y el casi el 80% de las plazas quedasen vacantes, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska y los mandos del operativo están echando mano de agentes en prácticas recién salidos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Fuentes policiales conocedoras del dispositivo revelan a Infobae España que desde esta semana, cuando la presión de migrantes que cruzan el Estrecho de Gibraltar hacia Marruecos ha aumentado exponencialmente, al menos cinco policías inexpertos han sido desplazados de sus destinos asignados para ponerse “en primera línea” de un dispositivo que controlará hasta 3,2 millones de personas y 775.000 vehículos durante el verano.

En concreto, este medio ha podido saber que entre el martes y el miércoles prestaron servicio en el Puerto de Tarifa -el segundo en afluencia de migrantes durante el Paso del Estrecho- dos agentes en prácticas destinados en la Comisaría Local de La Línea de la Concepción y otros tres de la Comisaría Local de Algeciras, ambas en la provincia de Cádiz. En el segundo caso, se desplazaron hasta Tarifa en un vehículo junto a un policía que ya superó su periodo de prácticas y juró bandera.

Como cada año, el Ministerio del Interior realizó el pasado 13 de mayo una convocatoria para reforzar la denominada operación Paso del Estrecho. 271 plazas que no tenían “incentivo” alguno para los policías, ya que ni siquiera se les abonan unas dietas especiales, según las fuentes consultadas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que el 77,42% de las vacantes no se cubrieron.

Tráfico en el Puerto de Algeciras en el marco de la OPE. (Nono Rico/Europa Press)

Interior adelantó este año el inicio de la operación Paso del Estrecho al pasado 13 de junio a la espera de una primera oleada de migrantes que cruzaron a Marruecos por la fiesta musulmana del sacrificio Aid al-Adha, conocida como fiesta del cordero. Durante los primeros cuatro días de dispositivo se registró el paso de 38.800 pasajeros y más de 13.000 vehículos y después el nivel de afluencia en los puertos se normalizó. Pero esta semana, coincidiendo con el inicio del mes de julio, el volumen de personas en puertos como el de Algeciras o Tarifa ha vuelto a repuntar. “Es un caos total”, aseguran las fuentes.

Interior garantiza la “seguridad” de la OPE

En cuanto a la participación de policías en prácticas en el dispositivo, desde el Ministerio del Interior señalan que “como es habitual y sucede cada año, existe un refuerzo puntual de agentes procedentes de las promociones que concluyen el proceso de formación teórica en sus centros académicos y continúan su preparación en los destinos asignados en distintos puntos del país”. Sin embargo, las fuentes pulsadas por este medio argumentan que ese refuerzo se enmarca en la denominada operación Verano, que es “ajena” al Paso del Estrecho y que busca incrementar los efectivos en zonas de especial atracción turística durante el periodo vacacional.

Pero Interior insiste en que “la OPE cuenta con un amplio dispositivo de más de 26.100 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que garantiza plenamente, como en años anteriores, la seguridad” del operativo.

