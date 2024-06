Carlo Costanzia y Terelu Campos coinciden por primera vez en plató: la pregunta de la televisiva sobre su relación con Alejandra Rubio

Terelu Campos y Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Una semana después de que Terelu Campos se sentase en el plató de ¡De Viernes! para hablar de su hija, Alejandra Rubio, y la exclusiva de su embarazo, Carlo Costanzia acude como invitado al plató del espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. El hijo de Mar flores también ha tocado el tema de su futura paternidad con la nieta de María Teresa Campos, haciendo una defensa de su novia y todas las críticas recibidas por esperar un hijo cuando apenas llevan cinco meses de relación.

El primer asunto que ha puesto sobre la mesa el que fuera Jairo en la serie de Netflix Toy Boy ha sido el anuncio del embarazo de su novia, aclarando que todo fue idea suya. “Nosotros no tenemos vida privada, todo lo que hacemos es público. Entonces, llega un momento en el que, para que se filtre de una manera fea una noticia tan bonita, preferí hacer una cosa seria, como fue la entrevista para la revista ¡Hola!”, ha comenzado a decir, acallando las especulaciones en torno a esta cuestión.

“Fue mi idea porque Alejandra quería decirlo en su programa —Así es la vida—, pero yo no como de su programa”, ha proseguido diciendo, antes de aclarar que “no fue una cuestión económica”. “Detrás de esto siempre hay dinero y, oye, a quién no le gusta..., pero el principio de esto era hacer una cosa bonita para que no se dijeran tantas cosas malas. Por eso, llamamos nosotros directamente a la revista”, ha afirmado el actor de Fuimos canciones.

Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Acto seguido, el intérprete de 31 años ha salido en defensa de su pareja. “¿Cuánta gente hubiese optado por el miedo? Creo que en vez de ser criticado, debería ser un poco más aplaudido. Cuanto menos el coraje de una mujer que decide tirar para adelante con una criatura, teniendo muchas cosas en contra. Dice mucho de la mujer que es y de la gran madre que va a ser”, ha dicho, sobre la decisión de Alejandra Rubio de continuar con su embarazo.

Los colaboradores del espacio le han preguntado si tienen en mente pasar por el altar próximamente. “Es muy pronto. En el momento en el que nos planteemos, los plantearemos. Os confirmo aquí que no hay nada todavía”, ha manifestado, sobre su posible matrimonio con la sobrina de Carmen Borrego.

Su encuentro con Terelu Campos

La aparición del novio de Alejandra Rubio era una de las cuestiones más esperadas. Pero la expectación fue aún mayor cuando se supo que Terelu Campos había sido fichada para trabajar como colaboradora del espacio y que debutaría este mismo viernes, 28 de junio, coincidiendo con la visita de Carlo Costanzia. Es la primera vez que el también músico coincidía en plató con su suegra.

Terelu Campos y Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La televisiva ha agradecido el profundo cariño y amor que el invitado siente por su hija, destacando sus cuidados con Alejandra, porque para ella como madre “es una tranquilidad”. “He visto a Carlo como lo esperaba. Tiene una manera de pronunciarse muy tranquila y relajada. Le he visto bien”, ha manifestado la que fuera presentadora de Sálvame. “Empañar lo que es la noticia de que una pareja joven con poco tiempo va a tener un hijo... Si uno tiene la convicción de lo que está haciendo, nada ni nadie lo puede cambiar”, ha afirmado, saliendo en defensa de los futuros padres.

La gran pregunta de la noche ha sido aquella que le ha planteado la hija de María Teresa Campos. “¿Erez feliz?”, le ha dicho, mirandole fijamente a los ojos. “Soy muy feliz. Gracias a Dios, soy muy feliz. Con todo lo que hay, encuentro la felicidad donde pueda”, ha asegurado.