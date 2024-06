Una pareja de españoles va a Urgencias en EEUU y explica su experiencia: “Dices, ¿qué me hacen y qué me quieren cobrar?”

La experiencia de unos tiktokers en un hospital de Estados Unidos. (Infobae)

Si en España te tuerces un tobillo o una rodilla jugando una tarde un partido de fútbol con tus amigos, probablemente, te comerás unas cuantas horas de espera en urgencias. Tarde o temprano, te harán las pruebas necesarias para descartar que no tengas nada muy grave y te mandarán a casa con un tratamiento y sin que hayas pagado ni un euro, solo el de los medicamentos que puedan darte en la farmacia, pero que también estarán en parte subvencionados. En cambio, si esto mismo te pasa y estás viviendo en Estados Unidos, la situación puede ser muy diferente, y si no que se lo cuenten a Nury Calvo, una española que está viviendo en Florida y que ha contado en su cuenta de TikTok la experiencia de una tarde de domingo con su marido en urgencias.

Nury suele compartir con sus seguidores su vida al otro lado del atlántico junto a su familia. En uno de sus últimos vídeos se ve como intenta tomarse con humor el hachazo a su bolsillo que va a suponer una lesión de rodilla (aparentemente no grave) que sufre su pareja. Acuden al hospital y él no puede mover la pierna. “Es en la rodilla, no sé si el ligamento, el menisco…”, comenta mirando a cámara. A lo que Nury añade: “El tema es que tú vienes aquí a urgencias y dices ‘qué me hacen y qué me quieren cobrar’”. Y es que el sistema de salud estadounidense es el más caro del mundo. Una consulta médica puede costar entre 100 y 200 dólares. Y las cantidades aumentan a ritmos desorbitados en cuanto visitas al especialista, tienes que hacerte alguna prueba o si deben hospitalizarte.

Nury y su pareja se lo intentan tomar con humor. “Qué bien nos tratan”, dice ella. A lo que él le responde: “La verdad es que la atención es de primera porque pagas como un hijo de puta”. Acto seguido muestran a sus seguidores los lujos del hospital, como es una estación para cargar el móvil. “Si te quedas sin bateria tienes una central para que puedas cargar todo tipo de dispositivos”, comenta Nury.

Y luego llega el momento más temido: entrar en la consulta y saber qué pruebas le van a hacer. “Primero me han hecho unas placas de rayos X y le he dicho que no hacía falta y me han dicho que ya pero que hay que hacerlas, que es el protocolo”, explica el lesionado. “Hay que pasar la tarjeta”, dice Nury entre risas. Comentan que lo más seguro es que sea solo un esguince, pero aun así le han recetado bien de medicamentos. “Le ha mandado más medicación que la que tomaba el Doctor House”, ironiza la tiktoker.

“Creo que te mandan el Tramadol para que asumas los gastos médicos que te van a venir”

“Tú toma Tramadol y ya verás como vas a dormir bien”, cuenta el marido que le han dicho. “Ahora empiezo a sentir euforia, es más, voy a salir corriendo, grábame”, bromea. “Creo que te mandan el Tramadol para que asumas los gastos médicos que te van a venir”, agrega. A lo que Nury responde que es mejor tomárselo con humor porque la realidad del sistema sanitario de Estados Unidos es el que es. “Qué alegría ¿verdad?”, concluye.

El sistema sanitario más caro del mundo

Como hemos mencionado anteriormente, el sistema sanitario de Estados Unidos se caracteriza por ser uno de los más complejos y caros del mundo. Es predominantemente privado y se financia a través de seguros de salud, tanto públicos como privados. Estas son sus características principales:

Seguro Privado : La mayoría de los estadounidenses obtienen su seguro de salud a través de sus empleadores. Existen numerosas compañías de seguros que ofrecen diferentes niveles de cobertura y costos.

Programas Públicos : El gobierno federal administra dos programas principales: Medicare y Medicaid. Medicare : Dirigido a personas mayores de 65 años y a ciertos jóvenes con discapacidades. Medicaid : Proporciona cobertura a personas y familias de bajos ingresos. Es administrado conjuntamente por los estados y el gobierno federal.

Seguro de Salud Individual: Las personas también pueden comprar seguros directamente de las aseguradoras o a través del mercado de seguros de salud establecido por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Principales desafíos:

Coste : Estados Unidos gasta más en atención sanitaria per cápita que cualquier otro país desarrollado, lo que genera un alto coste para servicios médicos y medicamentos.

Cobertura : A pesar de los programas públicos y opciones de seguro, hay un porcentaje de la población que permanece sin cobertura médica adecuada.

Acceso: El acceso a la atención médica puede variar significativamente según el estado, la situación socioeconómica y la cobertura de seguro.

El sistema sanitario estadounidense es un tema de constante debate político y social, centrado en cuestiones de accesibilidad, eficiencia y equidad.