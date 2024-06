Robles sigue “tomándole el pelo” a los militares: Defensa se niega a tratar el aumento salarial para las Fuerzas Armadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles (MD)

Las asociaciones profesionales han optado por salir del Ministerio de Defensa dando un portazo. La mayoría de los representantes de las distintas escalas de los militares españoles han abandonado el pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) ante la negativa del departamento que lidera Margarita Robles a convocar una sesión extraordinaria del mismo en el que tratar el incremento de los sueldos de los efectivos.

En este sentido, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) se han levantado de la mesa del órgano de diálogo acusando a la ministra de Defensa de continuar “tomando el pelo al personal militar en la nómina mensual”. De esta manera, estas organizaciones se suman a la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) que, tras el fracaso de la sesión extraordinaria del pasado marzo, decidió dejar de acudir al Coperfas, tal como venía siendo su postura en los últimos años.

Las asociaciones que defienden los derechos de los militares españoles han señalado también la repetida ausencia de Robles en los plenos del Coperfas a lo largo de los últimos tres años. Asimismo, han denunciado que es inaceptable que de los “miles de millones” del incremento del gasto en defensa no se dedique “ni un céntimo a dignificar las paupérrimas retribuciones” de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

El 2,5% es insuficiente

Por otro lado, Asfaspro, AUME y UMT han aseverado que el aumento del 2,5% del de los empleados públicos resulta “muy insuficiente” para el personal militar dado lo bajas de las cuantías que perciben. Problema que, han detallado, es aún más acentuado en el caso de los soldados y marineros -la escala más baja y numerosa de las FFAA- cuyos salarios supera por poco los 1.000 euros.

Representantes de Asfaspro, AUME y UMT

Al respecto, las asociaciones han afirmado que la falta de “un incremento específico para los militares” ocasiona que la diferencia neta de sus nóminas en comparación con la de los funcionarios civiles se amplía todavía más con cada subida general. Como ejemplo, han apuntado que la distancia entre la nómina de un guardia civil y la de un miembro de las Fuerzas Armadas de su mismo empleo e igual o similar trabajo supera los 800 euros al mes.

A raíz de todo esto, las organizaciones que velan por lo derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas no dudan en calificar como “desastrosa” la política de personal llevada adelante por la cartera de Margarita Robles. En este sentido, han asegurado que la profesión militar ya no es atractiva para los jóvenes, no sólo por no estar bien retribuida sino por tampoco ofrecer “una carrera profesional mínimamente ilusionante”. Como consecuencia, han señalado, muchas plazas ofertadas no se cubren o tienen una ratio de opositores por plaza “a todas luces insuficiente” para poder elegir a los mejores candidatos y a aquellas personas más capacitadas para el puesto.

El salario de la tropa

La escala de la Tropa y Marinería es la más numerosa de las Fuerzas Armadas y, con 76.156 efectivos, representan el 65% del total de los militares en activo, según datos del Observatorio de la Vida Militar (OVM). Asimismo, los soldados y marineros son los que menos dinero reciben como recompensa por su trabajo.

En este sentido, el salario base de un militar del rango más bajo empieza en los 696 euros, que, con los complementos aplicables, puede sobrepasar los 1.100 euros mensuales. De acuerdo siempre a cifras difundidas por el OVM, la tropa ha disminuido casi en 10.000 efectivos desde 2010, es decir, el 76% de los 13.078 militares que ha perdido España durante el mismo periodo.