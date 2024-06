Un restaurante contrata a dos empleadas para limpiar y las despiden a un día de la apertura: “Me quedo sin trabajo por capricho vuestro”

Unas terrazas en Valencia (ShutterStock).

Los trabajadores del sector de la hostelería afrontan cada día situaciones de lo más rocambolescas e inverosímiles para poder conseguir un trabajo con un contrato que recoja unas condiciones laborales justas, dignas y que se cumplan, algo que en pocas ocasiones sucede. @soycamarero denuncia estos abusos a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde cuenta con más de 150.000 seguidores.

En una de sus últimas denuncias, @soycamarero cuenta que un restaurante de “4 “foodies” de insta y tiktok” contrataron a dos chicas para que limpiaran el local a fondo. Le pagaron 50 euros en negro por 8 horas de trabajo y fueron despedidas al día siguiente. “Menos mal que se dedican a calificar la comida y no las condiciones de trabajo en bares y restaurantes”, añade en el tuit que acompaña con una imagen de la conversación por WhatsApp entre una de las afectadas y uno de los dueños del restaurante.

“Hola perdona pero esto me parece fatal la verdad... No podéis confirmarme que contáis conmigo y a un día de empezar decirme que no. He rechazado otras ofertas de trabajo por quedarme con vosotros. Ahora qué se supone que tengo que hacer?? Me quedo sin trabajo por capricho vuestro de último momento?? Así no se hacen las cosas”, escribe una de las chicas afectadas a los dueños del local, que le contestan sin ningún tipo de reparo: “Hola. Lo siento mucho pero como en todos los trabajos existe un periodo de prueba”.

La chica afectada le contesta que realmente no había estado en periodo de prueba porque ni siquiera había empezado el trabajo. “Me habéis dicho esto porque no tengo experiencia pero de eso ya estabais avisados cuando me hicisteis la entrevista... Si queríais gente con experiencia sí o sí no haberme confirmado el puesto sabiendo que yo no la tengo”, sentencia para acabar.

Un restaurante de próxima apertura (de 4 "foodies" de insta y tiktok) contratan a dos chicas, limpian el local a fondo 8 horas, 50€ en negro y despedidas al día siguiente, menos mal que se dedican a calificar la comida y no las condiciones de trabajo en bares y restaurantes... pic.twitter.com/TDsMmYaNKA — Soy Camarero (@soycamarero) June 3, 2024

10 horas diarias, solo un día libre y sin pagar horas extra

Hace solo unas semanas, @soycamarero denunciaba otro caso. En una captura de pantalla de WhatsApp se puede ver como un camarero o camarera pregunta por el único día de libranza y por la remuneración de las horas extra y la respuesta refleja la realidad en este país: “En cuanto a la paga de las horas extra, ya viene incluido en el sueldo”.

Tras esa respuesta, el trabajador o trabajadora le pregunta que si esas horas extra ya están incluidas en el sueldo de 1.400 euros, a lo que le contestan que sí. Así de contundente fue su respuesta: “Bueno Crístina, me da mucha pena, pero no estoy de acuerdo con la distribución del salario/horas... de hecho, creo que es ilegal trabajar las horas que trabajo y que no se me paguen extras, por ahora no me interesa, muchas gracias”.

10 horas diarias, un día libre a la semana (extras incluidas en el sueldo) 😂 pic.twitter.com/KXYcuoJi8U — Soy Camarero (@soycamarero) May 13, 2024

El Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extra “se abonarán económicamente o se compensarán con descanso por pacto individual o colectivo”. Además, la cuantía a percibir por cada hora extraordinaria no puede ser inferior al valor de la hora ordinaria o se compensarán por tiempos equivalentes de descanso retribuido y el número máximo de horas extraordinarias al año a realizar por un trabajador será de 80.

