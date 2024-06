Así es Lucrecia Peinado, la primera dama de Guatemala y anfitriona de la reina Letizia que destaca por su trabajo como cirujana

Lucrecia Peinado y la reina Letizia en una imagen de archivo. (Europa Press)

La reina Letizia ha comenzado este martes, 4 de junio, su último viaje de la mano de Cooperación Española, el organismo público con el que lleva trabajando de manera estrecha desde el ascenso al trono de su marido, Felipe VI. Su destino es Guatemala, una país que ya fue el escenario de una visita real, pues fue el último al que la reina Sofía viajó como cooperante antes de la abdicación de Juan Carlos I, en el año 2014, y de pasarle el testigo a su nuera.

A lo largo de tres intensas jornadas, la reina visitará parte de los proyectos en los que está involucrada la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y que, como es habitual, están ligados a la mejora de las condiciones de los habitantes del país. Pero antes de comenzar este intenso recorrido se reencontrará con Lucrecia Peinado, la primera dama de Guatemala.

Ambas mujeres se conocieron el pasado mes de febrero, cuando el presidente americano, Bernardo Arévalo, viajó acompañado de su mujer a Madrid poco después de su posesión del cargo. Si en aquella ocasión los reyes fueron los anfitriones, esta vez el turno es para Peinado. Ella es quien, de hecho, recibirá oficialmente a Letizia en la capital del país, Ciudad de Guatemala, donde acudirán juntas al Palacio Nacional de la Cultura.

La reina Letizia en su viaje de cooperación a Colombia. (Getty Images)

Figura relevante

Desde que su marido se convirtió en el presidente del gobierno guatemalteco la figura de Luciana no ha hecho que aumentar en fama, tanto es así que se saben muchas cosas sobre ella. Una de las principales es que creció en una familia muy religiosa, ya que sus abuelos eran pastores evangélicos.

Pese a ello, no tuvo problema en distinguir entre religión y ciencia y cuando llegó el momento de elegir sus estudios se decantó por la medicina. Se licenció en la Universidad de San Carlos de Guatemala y es cirujana y anestesista.

“Soy médica de profesión desde hace 30 años. Me he dedicado a dirigir, monitorear y evaluar programas de salud y desarrollo como gerente, pero también he trabajado con programas de adolescencia y en otros temas de desarrollo”, contó en una entrevista para el medio Ruda GT.

Bernardo Arévalo y su mujer, Lucrecia Peinado. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El mejor ejemplo está en su perfil de LinkedIn, donde se presenta a sí misma como una experta en consultoría especializada en “el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos”. También desvela que tiene una amplia experiencia trabajando en ONG y gobiernos, pero también ha sido coach “para mujeres ejecutivas” además de “escritora, facilitadora y conferenciante”.

Vida familiar

A su marido, Bernardo Arévalo, lo conoció en el año 1999 cuando ambos trabajaban juntos en la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala. Los dos habían estado casados anteriormente y tenían hijos de estas relaciones, por lo que formaron una familia numerosa con sus tres hijos. Para su enlace tuvieron que pasar varios años y es que no se dieron el ‘sí, quiero’, hasta 2011. Y aunque nunca han llegado a tener hijos en común, son abuelos de cinco nietos.