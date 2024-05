Una DGT a medio gas porque el 55% de las plazas de sus funcionarios de oficina están vacantes: los trámites de Ibiza los tienen que hacer en Burgos

Interior de la oficina de la DGT de Alcorcón

Elías es venezolano. Y vive en el barrio madrileño de Ventas. Por comodidad y distancia ha intentado pedir cita en la oficina central de la DGT en la capital, situada en la calle Arturo Soria. Pero ha sido imposible. Así que solo ha conseguido que le atiendan este lunes en otra de las oficinas que Tráfico tiene abiertas en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Alcorcón. “Solicité la cita hace un par de semanas porque ya he obtenido la nacionalidad, y tengo que cambiar en mi carné de conducir mi NIE, mi número de identidad de extranjero, por mi nuevo DNI”. Curiosamente, es el mismo caso que María, argentina, que también ha tenido que modificar su NIE por su DNI en el carné de conducir. “A mí también me venía mejor Arturo Soria porque vivo muy cerca de esa oficina, pero no me daban cita. Así que he venido a Alcorcón. Como tengo el abono transportes para moverme solo por la capital, el viaje me ha costado tres euros. Pedí la cita el 27 de abril y me han atendido el 13 de mayo. Un par de semanas. No es mucho”, señala con resignación.

Ángel y Antonio viven en Valdemoro. Son motoristas y se van de viaje a Indonesia, por lo que necesitan un carné internacional para poder alquilar vehículos en aquel país y moverse con más facilidad. “También pedimos cita en Arturo Soria, pero solo nos daban para Alcorcón. ¿La demora? Unos 20 días”, señalan. “Esperar más de una semana para poder cerrar cualquier trámite con la administración significa que esta no está dando un buen servicio de calidad”, asegura Fernando García, responsable de la sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en el Ministerio del Interior. “Y en la DGT la acuciante falta de personal provoca que el servicio se está resintiendo”, asegura.

CCOO incide en que “esta falta de personal en puestos de atención directa al público supone que casi el 70% de personas que trata de obtener cita previa no lo consigue, cifra que aumenta hasta el 75% en algunas provincias y que asciende al 91% cuando se trata de trámites concretos, como el canje de licencia, según datos que nos ha proporcionado la propia DGT”. El sindicato ha analizado la plantilla que debería haber en las 68 delegaciones de Tráfico repartidas por toda España y la que realmente hay. De las 1.934 plazas solo están cubiertas 864, es decir, el 55% están vacantes. En la de Arturo Soria, por ejemplo, la oficina central, el catálogo de puestos de trabajo indica 149. Faltan 97, un 65% de vacantes. La de Alcorcón, donde es más fácil conseguir cita a través de la web de la DGT, la situación no es mucho mejor. Solo hay 12 funcionarios trabajando y faltan otros 36, un 75% de vacantes.

Fernando García alerta de que la finalización de 150 contratos de personal interino este mes de mayo pone en riesgo aún más la atención a la ciudadanía que se presta en las oficinas de DGT. “El 40 % de las provincias cuenta con menos de la mitad de la plantilla. Y ahora llega el verano, cuando más actividad hay. En la oficina de Palencia no hay ningún trabajador, en Zaragoza tienen que hacer el trabajo de toda la comunidad y de Pamplona, en las oficinas de Burgos y Palma de Mallorca están haciendo los trámites que le correspondería a Ibiza, donde solo hay un empleado”, explica.

En marzo de 2023, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció un “plan de choque” diseñado junto al Ministerio de Hacienda que se pondría en marcha antes del verano para aumentar la plantilla, “en primer lugar con el de la cobertura de los funcionarios operadores de información, los auxiliares administrativos”; y en segundo lugar con la contratación de nuevos examinadores. Aunque desde CCOO aseguran que los problemas no están en los examinadores, sino en los funcionarios que atienden al público en las gestiones diarias relacionadas con el tráfico. “De los 550 contratos temporales que el ministro comprometió para reforzar la plantilla acabaron realizándose tan solo 250, 100 sobre plazas vacantes y 150 operadores y operadoras de información por acumulación de tareas, únicamente por nueve meses”, se lamentan desde CCOO.

Un portavoz de la DGT reconoce que hay un problema de personal en las oficinas y que “se está trabajando en la incorporación de nuevos funcionarios interinos del Cuerpo General Auxiliar por vacante, con la previsión de incorporación de un refuerzo importante en todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico”, aunque no se atreve a dar plazos. Quizás por eso la DGT actualiza con frecuencia el listado de servicios que ofrece a través de la red y entidades colaboradoras para facilitar y agilizar las gestiones más comunes y que no sea necesario acudir a una jefatura provincial para llevarlas a cabo. “Todos los trámites, menos dos, se pueden hacer por Internet”, aseguran desde Tráfico. Se trata de la solicitud de permisos para mercancías peligrosas y el canje de permisos. Pero no toda la población tiene acceso a la red ni sabe manejarse en Internet, por eso las oficinas atienden a las personas de mayores de 65 años sin necesidad de pedir cita de lunes a viernes de 9 a 10.30 horas.

“La salida del personal interino con el verano a la vuelta de la esquina va a volver a poner en una situación de conflicto y de colapso a estas oficinas. Si no se mantienen estos contratos temporales y se refuerza con carácter estructural al organismo, peligra la atención a la ciudadanía, y con ello los trámites de exámenes, licencias y permisos de conducción, matriculaciones o transferencias de vehículos, entre otros”, avisa García. ¿Cuántos trámites se realizan en la DGT? “En un año se realizan alrededor de 800.000 permisos expedidos (nuevos conductores, canjes y conductores con otros permisos), 3,3 millones de permisos renovados, 2,5 millones de pruebas para la obtención de un permiso, 1,2 millones de matriculaciones, 800.000 bajas de vehículos, 3,8 millones de cambios de titularidad y 20.00 autorizaciones complementarias de circulación. Por poner los ejemplos más comunes.