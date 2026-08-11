La tarifa de la luz en España para este 12 de agosto

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy miércoles 12 de agosto.

Al cambiar diariamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 135.31 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que el precio más caro del servicio eléctrico será de 229.78 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más barato de la luz en territorio español llegará a los 16.37 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 12 de agosto, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.32 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.3 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 178.19 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 179.32 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 179.86 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 169.42 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.27 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.59 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 185.29 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 137.82 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.91 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 36.72 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 25.8 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 16.37 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 36.42 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 42.54 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.56 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 93.92 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 114.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 159.34 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 225.09 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 229.78 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 193.58 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.02 euros por megavatio hora.