Qué temas trata en sus canciones Nemo, representante de Suiza en Eurovisión

Nemo, de Suiza, interpreta The Code durante el ensayo de vestuario para la final del festival de la canción Eurovision, en Malmo, Suecia, el 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Martin Meissner)

The Code es la propuesta suiza para la 68ª edición de Eurovisión. Nemo, el propio intérprete, aseguró que su significado tenía que ver con su historia de vida. De hecho, al inicio del tema, el cantante dice que “esta historia es mi verdad” (“This story is my truth”).

“Trata sobre el viaje en el que comencé a darme cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. Encontrarme a mí mismo ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentirme mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy no binario”, explicó.

La canción se ha situado entre de la lista de favoritos para la edición de este 2024 desde la fecha de su lanzamiento, el pasado 1 de marzo. Hoy, en la gran final de Eurovisión, la actuación de Nemo promete un espectáculo visual único. Incluirá una plataforma giratoria en forma de peonza gigante, un juego de luces que oscilará entre sombras y explosiones de color rosa, y un vestuario que reflejará la diversidad y la rebeldía.

La carrera profesional de Nemo

A sus 25 años, Nemo desarrolló su pasión por la música desde muy pronto. Ya en sus primeros años de vida aprendió a tocar el violín, el piano y la batería. Su carrera despegó en 2016 y, con dos EP en su repertorio, siete de sus canciones llegaron directamente a las listas oficiales de sencillos suizos. Ha recibido cinco premios en Suiza y, desde 2020, ha trabajado escribiendo y produciendo en inglés para otros artistas.

La propuesta del artista para Eurovisión visibiliza la lucha porque cada persona logre encontrar su propio lugar. Pero esto es algo que forma parte de su identidad artística de Nemo. Actualmente, aborda temas como la identidad de género y la salud mental. Su sencillo This Body le permitió expresar sus sentimientos sobre su identidad.

Nemo en la segunda semifinal de Eurovisión (REUTERS/Leonhard Foeger)

Quizás sea precisamente el carácter reivindicativo de ZORRA lo que ha convertido a la candidatura española en una de las favoritas del suizo, quien ha confesado públicamente su admiración por la vocalista de Nebulossa, Mery Bass. “Es realmente impresionante, me encanta su canción”, decía ante los micrófonos de RTVE. El artista ha reconocido que la barrera del idioma le complica comprender la letra de la propuesta española, pero celebra que Nebulossa se apropie de un “término muy controvertido” para empoderarse.

Su objetivo: ganar Eurovisión

Más allá de dar visibilidad a asuntos que atraviesas la sociedad actual, Nemo también tiene el objetivo de ganar el Festival de Eurovisión y hacerse con el micrófono de cristal.

Si lo logra, sería la tercera victoria para Suiza en el certamen. El primero de sus triunfos fue en 1956, cuando Lys Assia ganó la primera edición del festival con Refrain. El segundo, logrado en 1988, fue gracias a Céline Dion con Ne partez pas sans moi.