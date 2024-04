Laura Escanes se modifica un tatuaje para borrar todo rastro de Risto Mejide y le llueven las críticas

Laura Escanes en una fotografía de archivo. (Francisco Guerra/Europa Press)

Laura Escanes ha protagonizado las portadas de prensa en numerosas ocasiones por sus relaciones amorosas. Que se llevase 22 años con Risto Mejide, con quien la joven se casó y tuvo una hija, no pasó desapercibido para el público y tampoco lo hizo la sonada ruptura que protagonizó el año pasado junto al cantante Álvaro de Luna, con quien mantuvo una idílica relación amorosa por un tiempo.

La catalana es conocida por su gran afán por los tatuajes. Así lo ha explicado ella en numerosas entrevistas. La influencer tiene numerosos dibujos y frases repartidas por varias zonas de su cuerpo, todas ellas por algún motivo, generalmente recuerdos o símbolos que son importantes para ella.

Te puede interesar: Risto Mejide corta a una diputada por criticar el “acoso” a Ayuso: “¡Os aguantáis igual que yo!”

Tal es su pasión por la tinta que no ha tenido reparo en hacerse tatuajes relacionados con sus ex y, según sus palabras, nunca se ha arrepentido de ninguno. “Son algo que en un momento sentí y algo importante para mí”, asegura la joven a Divinity, aunque con matices. No obstante, esta semana se ha situado en el centro del foco mediático por modificarse uno de esos grabados y por el resultado que habría obtenido tras hacerlo.

Laura Escanes y Risto Mejide en una imagen de archivo (Europa Press)

Escanes, a pesar de recalcar que no se arrepiente, sabe que no volvería a tatuarse muchas de las cosas que se ha hecho, porque, según ella, actualmente no las ve “de la misma manera”; sobre todo una en concreto: la de Barcelona se escribió la firma de su exmarido Risto en uno de sus glúteos y eso generó “mucho cachondeo” en redes sociales, en consonancia con lo que le dijo al citado medio.

Te puede interesar: La respuesta de Laura Escanes a la canción ‘con indirectas’ de Álvaro de Luna

Además, quiso hacer una sugerencia relativa con esta práctica: “Como consejo: ni nombre ni firmas. Todo lo demás me parece estupendo, ya sea de novios, amigos, familia o viajes”, unas palabras que, dejan a la intuición la idea de que Laura ya habría hecho desaparecer la firma de su expareja de sus nalgas.

Unas afirmaciones un tanto contradictorias teniendo en cuenta que, como dice ella, no se retracta sobre ninguno estos diseños permanentes en su piel. En hilo a ello, esta semana salió a la luz la nueva palabra que se habría tatuado Laura, o, más bien, la modificación que se habría hecho en uno de los tatuajes que tenía dedicados a Risto.

Laura Escanes se modifica un tatuaje dedicado a su exmarido, Risto Mejide (Instagram)

La modelo tenía escrito “mía” en su antebrazo izquierdo. Laura se hizo ese tatuaje a modo de recordatorio, por un romántico poema que el presentador de televisión le dedicó cuando estaban juntos. “Mi amor me dedicó un artículo preciosísimo y por todo lo que dice y todo lo que hay detrás de esas letras decidí tatuármelo”, explicó en su día.

Ahora, a riesgo de borrárselo y que pueda quedar cicatriz, la ex de Mejide ha decidido hacer unos pequeños cambios añadiendo un par de letras al final de la palabra y, aunque no ha especificado el significado, se intuye que ahora pone “Míami” en su tatuaje, con tilde incluida. Este hecho ha provocado las risas y burlas de muchos usuarios de redes sociales.

Mientras una pequeña minoría opina que la decisión de la joven es “una genialidad”, una inmensa mayoría se mofa de ello. “Me meo”, asegura un twittero. Ahora tendrá que enfrentarse a las críticas si en algún momento se decide a borrarse los tatuajes que tiene dedicado a su otro ex, Álvaro de Luna: la catalana tiene dibujada una luna en su hombro y tiene escrito “todo contigo” en una de sus manos, como homenaje a la conocida canción que esté le dedicó cuando estaban juntos.