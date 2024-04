Inmaculada Casal estalla contra Telecinco por la filtración de su declaración judicial: “Me han robado parte de mi intimidad”

Inmaculada Casal, en 'Andalucía de Tarde'. (Canal Sur)

Inmaculada Casal se ha pronunciado en su programa sobre la emisión en Telecinco de la desgarradora declaración judicial que tanto ella como su pareja, María del Monte, dieron como testigos del asalto y robo que sufrieron en su casa y del que Antonio Tejado, sobrino de la cantante, está acusado de ser autor intelectual.

La presentadora ha aprovechado su espacio en Canal Sur, Andalucía De Tarde, para mostrar su indignación por la filtración de las imágenes captadas en sede judicial. Así, la periodista ha confesado estar “bastante indignada”, además de reconocer que no es plato de buen gusto para ella ser la protagonista de la actualidad en un asunto que se comentaría en su propio programa.

Te puede interesar: Antonio Tejado declara ante el juez: “Mi tía sabe que no tengo nada que ver”

“Nosotros dijimos que de este tema solo hablaríamos en los juzgados, pero resulta que lo que hablo en los juzgados lo sabe todo España, porque no lo sabía ni mi familia. Yo los detalles esos, tan escabrosos, creo que eso no es información, que eso es morbo, y lo que se diga dentro de una sala, de un juzgado, creo que perjudica mucho una investigación”, ha denunciado la comunicadora. “Creo que a nosotros nos robaron hace unos meses y ahora me han robado también parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala”, agrega.

Casal ha recordado que su declaración se produjo en una vista privada y en el marco de un caso que sigue en fase de instrucción. “La verdad que, tanto a mí como a mi familia, nos han hecho mucho daño. Me indigna porque creo que no es justo”, les ha dicho a sus compañeros presentes en la mesa. “Es algo tan íntimo que me encuentro indefensa, de verdad”, ha afirmado.

💣😱 Inmaculada Casal explota en @canalsur tras la filtración de su declaración judicial en Telecinco: “Nos han vuelto a robar nuestra intimidad. Me siento indefensa. Nos ofrecieron muchísimo dinero por contar lo que se vio el otro día. Que nos dejen en paz”. #CasoTejado pic.twitter.com/8OG8dAGpR9 — Algo pasa TV (@Algopasatv) April 28, 2024

Finalmente, la presentadora ha asegurado que “bastante está hablando todo el mundo” y ha pedido que la dejen “en paz” a ella y a su familia. Reconociendo que se siente superada por la situación, Inmaculada ha aprovechado para anunciar que se plantea “tomar las medidas que haya que tomar y diferenciar entre lo que es información y lo que es morbo o mero cotilleo”.

Dura declaración

En su relato al juez, María del Monte e Inmaculada Casal narraron los detalles más duros que vivieron la noche en la que varios ladrones asaltaron su vivienda de forma violenta. La cantante contó cómo despertó y se encontró a su mujer “intentando sacar a alguien del dormitorio”.

“Oigo como si se cayera una estantería de ese frente. Cuando voy a la puerta de mi dormitorio, veo a alguien con la cara encapuchada, todo vestido de negro y con guantes negros. Otros tres o cuatro tíos detrás, también encapuchados. Digo ‘¿qué haces? ¿Esto qué es?’”, expresó, por su parte, la presentadora andaluza.

La periodista contó cómo la maniataron y la tumbaron en la cama para, posteriormente, obligarla a abrir la caja fuerte, amenazándola con hacer daño o secuestrar a su hija, que también se encontraba en la casa en aquel momento.