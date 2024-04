Pere Aragonès hace precampaña en el Senado: “El Estado español es muy débil y tiene en sus cimientos el autoritarismo”

MADRID, 08/04/2024.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, interviene en la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrada este lunes en el Senado en la que se debatirá la ley de amnistía. EFE/Mariscal

El presidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Pere Aragonès, ha defendido en el Senado la ley de amnistía, “la victoria de la Cataluña que defendemos”. No obstante, ha advertido de que esta medida no es el “final del camino”, pues si esta norma es “inevitable”, también lo serán “la financiación singular y el referéndum de autodeterminación”.

El mandatario catalán ha defendido la medida de gracia a los encausados por el procés catalán en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, convocada para aprobar el informe acerca del “contenido autonómico” de la ley de amnistía, que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta. El dirigente republicano ha sido el único presidente autonómico en defender la medida frente a seis líderes territoriales del PP, que tomarán la palabra desde la tribuna a lo largo de este lunes.

Aragonès ha afeado que “el Estado español no escucha a la ciudadanía de Cataluña, no la respeta y es incapaz de aceptar la diferencia. Tiene en sus cimientos la imposición y el autoritarismo. Y es un Estado muy débil, que se basa en la obligación de formar parte él y no en la libertad de poder separarse de él. Es un Estado con unos cimientos y un proyecto de futuro muy débiles”, ha afirmado.

En este sentido, en clave preelectoral de cara a los comicios catalanes, ha retado a los grandes partidos nacionales a “ganar democráticamente y no por imposición” si “alguna vez quieren seducir a Cataluña”. “Cataluña mira al futuro con esperanza, lejos del ruido que hoy vamos a ver en esta sala, lejos de la utilización constante para ganar votos en el resto del Estado. Cataluña mira hacia el futuro con la esperanza de ser una nación europea que desea la plena libertad”, ha espetado.

Aragonès ha recordado que la amnistía “dejó de un día para otro de ser inconstitucional e imposible”, por lo que pronostica que ocurrirá lo mismo con el referéndum de autodeterminación. “Más tarde o más pronto será aceptado como la vía para resolver un conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado”, ha aseverado. En todo caso, ha fijado como “objetivo prioritario a corto plazo” una financiación singular para Cataluña.

