Carlos III reaparece 55 días después de anunciar que tiene cáncer: cómo ha cambiado la enfermedad su agenda real

El rey Carlos de Inglaterra y la reina Camilla en la misa de Pascua, este domingo. EFE/EPA/NEIL HALL

Fue el pasado 5 de febrero cuando salió a la luz la arrolladora noticia de que, el rey británico Carlos III, padecía cáncer. El mismo monarca en persona protagonizó una grabación de vídeo hablando sobre ello con la intención de acallar los rumores que rondaban sobre su estado de salud.

Sin embargo, este anuncio no hizo más que suscitar las especulaciones sobre cuál sería la enfermedad concreta a la que se enfrenta el padre del príncipe Guillermo, ya que este no ha querido aclarar en ningún momento de qué tipo es el cáncer que padece. Aunque los rumores apuntan a que es de próstata, el monarca de 75 años no se ha pronunciado al respecto.

Lo que sí que sabemos, atendiendo a las declaraciones oficiales de la Casa Real Británica, es que el londinense estaría recibiendo tratamiento para luchar contra esta patología y que, en consecuencia, sus obligaciones reales permanecerían pausadas por un tiempo.

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a su salida de la clínica de Londres, imagen de archivo. EFE/EPA/ANDY RAIN

“Su Majestad quiere pedir disculpas a todos aquellos que puedan sentirse decepcionados o incomodados como consecuencia de ello”, aseguró el Palacio de Buckingham, después de explicar que algunas de las tareas públicas del rey serían pospuestas hasta nuevo aviso.

La esperada reaparición de Carlos III de Reino Unido

Este domingo 31 de marzo, tras haber estado 55 días desconectado del foco público, el rey británico acaparaba las cámaras de los medios de comunicación, quienes han captado imágenes de su reaparición oficial: el monarca acudió personalmente a la misa de Pascua de Resurrección de la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor.

Bajo el brazo de su máximo apoyo, quien también ha ejercido el papel de sustituta oficial en los eventos reales durante este mes y medio de incertidumbre (su mujer, la Reina Camila), el monarca asistía sonriente a su primer acto público desde el pasado 5 de febrero, cuando se hizo público su diagnóstico de cáncer.

Carlos III reapareció en la misa de Pascua en su primer acto público desde su diagnóstico de cáncer en febrero (REUTERS)

Con esta aparición pública, el padre del duque Harry no solo lanzaba un mensaje tranquilizador a su público, sino que, también, sembraba un futuro esperanzador para la Casa Real Británica, que está pasando por unos momentos complicados después de que, su nuera, Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo anunciase hace casi diez días que también padece cáncer.

Y aunque Carlos III no haya querido perderse la Misa de Resurrección, se le echó en falta en la celebración católica de Jueves Santo, la cual tuvo lugar en la catedral de Worcester. Sin embargo, durante la eucaristía, se reprodujo un mensaje de voz grabado por el mismísimo monarca, ante los oídos de la Reina Camila, quien asistió a la citada misa en su representación.

Cómo ha afectado el cáncer a la agenda real de Carlos III

Atendiendo a los últimos datos publicados por BBC, el monarca británico habría podido llevar a cabo algunas de sus actividades reales, como reuniones privadas o la cumplimentación de trámites oficiales que requerían de su figura como rey. Así como también han continuado sus encuentros oficiales semanales con el Primer Ministro Rishi Sunak.

El rey Carlos III se reúne con el primer ministro Rishi Sunak en el Palacio de Buckingham, imagen de archivo (REUTERS)

Y para el resto de eventos oficiales que requerían la presencia física del padre de Harry de Sussex, ha sido Camila la que ha acudido en su lugar. En el caso de que esta situación de incertidumbre se alargase, el rey debería escoger a un par de miembros o más de la Familia Real, como Consejeros de Estado, para actuar en su lugar, según apunta el citado medio.

Según la BBC, entre los elegidos podrían estar, por supuesto, la Reina Camila; el marido de Kate Middleton y príncipe británico Guillermo de Gales; la princesa Ana del Reino Unido y, por último, su padre, el que fue marido de la Reina Isabel II, el Duque Felipe de Edimburgo.