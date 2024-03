La Aemet prevé una Semana Santa pasada por agua: lluvias abundantes, nieve y una bajada brusca de las temperaturas

Decenas de personas durante la procesión del Santo Cristo de la Sangre, a 9 de marzo de 2024, en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

El pasado Domingo de Ramos dejó lluvias y lágrimas en muchos pueblos y ciudades de España que vieron como los pasos no pudieron salir a la calle por las precipitaciones. “La Semana Santa es una metáfora de la vida. A veces toca lágrimas y a veces, favores”, así describió Antonio Banderas la situación. Los malagueños, incluido el actor, no pudieron sacar el trono de la Virgen de Lágrimas y Favores en la procesión de su tierra por la amenaza de lluvia. “No se podía salir a la calle, además lo que está cayendo este año ya no era agua, era barro”, comentaba, y añadía que salir suponía poner “en peligro un patrimonio que ha costado mucho trabajo”. Por desgracia, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología ya ha anunciado que la situación se repetirá a lo largo de toda la semana.

El lunes y el martes van a estar marcados por la inestabilidad generalizada en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos y chubascos acompañados de tormenta que se extenderán a las mitades sur y este peninsulares, así como a Baleares. Además, va a entrar una masa de aire frío por el noroeste que provocará una bajada brusca de las temperaturas de hasta 10 grados en comparación con la semana pasada.

El descenso térmico y las precipitaciones vendrás acompañados de una bajada de la cota de nieve. A partir de esta jornada se situará entre los 600-1000 metros, con nevadas en los principales sistemas montañosos y con probabilidad de que se den también en zonas aledañas. En Canarias se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que serán más probables en el norte de las islas de mayor relieve pero sin descartarlas en el resto de zonas.

Nazarenos de la Virgen de Paz de la hermandad de la Paz, en la Iglesia de San Sebastián durante la salida de la cofradía, a 24 de marzo del 2024 en Sevilla.(Joaquín Corchero / Europa Press)

A partir del miércoles, el escenario más probable contempla la Aemet es la llegada de una masa de aire más cálido, que vendrá acompañada de sucesivos frentes atlánticos que dejarán también cielos nubosos y precipitaciones generalizadas. La agencia meteorológica ha advertido de que todavía existe una alta incertidumbre para precisar los días y las zonas con mayor impacto, pero se espera que la vertiente atlántica sea la más afectada, con las precipitaciones más persistentes e intensas. En la vertiente mediterránea y en Baleares la probabilidad de precipitaciones es menor, y serán además menos intensas y más ocasionales. Respecto a los termómetros, se espera un probable ascenso generalizado de las temperaturas.

El jueves continuará el ascenso térmico, y se esperan, por lo tanto, subidas de la cota de nieve, quedando las nevadas restringidas a zonas de montaña de la mitad norte peninsular. En Canarias continuarán los intervalos nubosos con precipitaciones débiles, más probables el jueves, debido al paso del extremo sur de un frente atlántico.

El fin de semana se espera que continúe el tiempo inestable, con temperaturas bajas y precipitaciones generalizadas. La Aemet también alerta de además de la lluvia, son probables las nevadas en cotas altas de los principales sistemas montañosos. Las temperaturas mantendrán la misma tendencia que el resto de la semana. En Canarias, se espera que continúe el paso del frente atlántico con probables precipitaciones en el archipiélago y temperaturas con pocos cambios. A partir del lunes 1, los diferentes escenarios apuntan a una probable estabilización generalizada y progresiva de la atmósfera en todo el país.