Daniel Sancho confía en la justicia tailandesa: “Estoy convencido de que me van a absolver”

Faltan dos semanas para que se celebre el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, quien fue detenido el pasado mes de agosto tras confesar haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta en el país asiático. El próximo 9 de abril se iniciará el proceso en el que se dictará sentencia y se decidirá el destino del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Sin embargo, el youtuber culinario no pierde las esperanzas de que la justicia tailandesa le absuelva.

“Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia”, ha asegurado el chef en exclusiva a EFE desde la cárcel de Koh Samui al ser preguntado por cómo afronta una posible condena por asesinato en un país que contempla la pena capital para delitos de sangre.

La exhaustiva investigación llevada a cabo por parte de las autoridades tailandesas determinaron que el joven chef de 29 años cometió tres delitos, de los cuales ha admitido dos de ellos. El detenido ha reconocido el hecho de que se le haya imputado ocultar el cuerpo del cirujano colombiano, pues descuartizó el cuerpo y, para deshacerse de él, distribuyó las partes en bolsas de plástico negras que después fueron arrojadas en el vertedero de la isla asiática y en el mar.

No obstante, Daniel Sancho se declaró no culpable de haber cometido un asesinato premeditado y tampoco admitió el cargo de destrucción de documentación ajena. Tanto es así que los abogados del detenido se encuentran trabajando en una férrea defensa con el fin de demostrar que la muerte de Edwin Arrieta no fue planeada por el joven. Sin embargo, no será fácil probarlo, pues la Fiscalía cuenta con más de 50 pruebas que demostrarían que no fue un asesinato por accidente.

Casi un mes de juicio

El próximo martes 9 de abril, Daniel Sancho se sentará frente al juez para hacer frente a los cargos que se le imputan. El proceso durará aproximadamente un mes, siendo el último día que se ocupe la sala el día 3 de mayo. Podría decirse que se trata de un juicio muy largo, pero lo cierto es que las vistas solo se llevarán a cabo durante 15 días laborables, de martes a viernes, siendo los tres otros días de descanso.

La Fiscalía contará en el juicio con 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Edwin Arrieta han llamado a declarar a dos, incluidos los padres de la víctima, que solo cuentan como una única persona. La defensa, por su parte, acudirá con al menos 27 testigos al juicio que tendrá lugar en la isla de Samui, donde Daniel Sancho se encuentra en prisión desde el pasado 7 de agosto.

Una vez acabado este proceso, el 3 de mayo, las partes podrán hacer un alegato final y se fijará una nueva fecha para leer el fallo. Habrá que esperar hasta que se dicte sentencia, que podría dictarse entre cuatro y ocho semanas después, para conocer cuál será el destino de Daniel Sancho.